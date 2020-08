Ilary Blasi caccia Totti dal lettone: ma è la nuova campagna di Lenor

Ilary Blasi manda il celebre marito a dormire sul divano, per godersi da sola il letto matrimoniale: una lite in famiglia dopo il caso della copertina di Gente che ritrae la figlia Chanel? No, anzi: Ilary e Francesco Totti la pensano allo stesso modo sulla vicenda, che li ha fatti arrabbiare.

Si tratta invece del nuovo spot di Lenor, che vede proprio la bella showgirl nel ruolo di protagonista. Un calcio al pallone in camera da letto, e la abat-jour và in frantumi: “Hai giocato ancora a calcio in camera! Stanotte dormi sul divano!”. Ma è solo una scusa… A combinare (di proposito) il danno è proprio lei: la bella e irriverente Ilary Blasi, scelta come testimonial dal noto marchio di ammorbidenti di P&G..

Il profumo di Lenor spinge Ilary a dire che: “Inventerei qualsiasi scusa per godermi la freschezza di Lenor ammorbidente sulle lenzuola… una sensazione così intensa che non voglio condividerla con nessuno…!”, esclama nella nuova campagna ad alto tasso di ironia dell’ammorbidente.

Conduttrice televisiva amatissima e di successo, mamma di tre figli, moglie di uno dei più grandi campioni del calcio italiano, nonché affettuosa padrona di un cane, un gatto e sei caprette, Ilary conosce bene il valore di ritagliarsi un po’ di tempo per prendere una pausa e rilassarsi. E Lenor le viene incontro: i suoi ammorbidenti, realizzati con profumi sviluppati in collaborazione con le migliori maison e disponibili in nove irresistibili profumazioni, forniscono un’esperienza di prolungata freschezza: lenzuola profumate ogni notte fino a una settimana!

«Devo dire che mi sono molto divertita a girare lo spot di Lenor! Io e Francesco ci facciamo spesso scherzi perché credo che l’ironia sia l’ingrediente fondamentale del nostro rapporto. Penso di ogni rapporto – racconta Ilary Blasi. Chiaramente non devo inventarmi chissà quali scuse per prendermi un po’ di tempo per me. Ma farlo con lo scherzo ha sicuramente un altro sapore! E poi… chi non vuole godersi tutto per sé un momento irresistibile come mettersi nel letto con le lenzuola tutte pulite e profumate?!».

La campagna, on air da ieri, oltre gli spot televisivi sarà presente anche su digital e social media dove si potrà vedere Ilary, con la sua irriverente simpatia, escogitare altri divertenti scherzi al marito per potersi godere in assoluta pace il profumo e la freschezza delle lenzuola del suo letto, all’insegna di “Nel mio letto voglio solo Lenor”.

CREDITS DELLA CAMPAGNA

Agenzia idea creativa e campagna TV: Enfants Terribles

Executive Client & Strategy Director: Valerio Franco

Executive Creative Directors: Mizio Ratti e Riccardo Quartesan

Creative Director: Roberto Ramaglia

Head of Design: Antonella Casimirro

Graphic Designer: Alessia Violante

Project Manager: Giuseppe Esposito

Strategic Planner: Micaela Migliore

Casa di produzione: NEXTHING

Executive Producer: Luca Oddo e Oliver Hyde

Regista: Federico Cambria

Direttore della fotografia: Marco Vignanelli

Agenzia digital e social: We Are Social

Senior Art Director: Stefano Fraone

Creative: Lorenzo Canazza

Art Director: Luigi Muraro

Editor: Sergio Giussani, Andrea Ruscitti

Account Director: Elisabetta Andreoli

Senior Account Executive: Maurizio Cambianica

Writer: Enrica Barberis

Strategy Supervisor: Marta Prosperi

Pianificazione media: Carat Italia

Ufficio stampa: SaFe Communications

Potrebbero interessarti Mika disegna la nuova linea dei fazzoletti Tempo ispirata all’Albero della Vita San Valentino 2020, le idee regalo per lei | Cosa regalare San Valentino 2020, le idee regalo per lui | Cosa regalare