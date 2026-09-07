Il grande ritorno del trench: in autunno vince il taglio corto

L’arrivo dell’autunno promette di riportare sotto i riflettori un grande classico che negli ultimi anni aveva ceduto la scena ad altri capispalla. Si tratta del trench coat, risultato tra i protagonisti delle collezioni presentate nelle capitali della moda, affiancato dai cappotti lunghi e inserito in un’estetica di stagione che mescola linee rétro, volumi importanti e tonalità intense.

Dietro questo ritorno c’è la natura particolare di un capo nato per riparare dalla pioggia e diventato nel tempo una firma di eleganza. In una stagione che oscilla tra il bisogno di concretezza e il desiderio di raffinatezza, il trench risponde a entrambe le esigenze, e per questo si candida a essere uno dei pezzi più indossati del prossimo autunno.

Dalle trincee alle passerelle: la storia di un capo

Il nome stesso del capo ne svela l’origine: “trench” in inglese significa trincea, e il soprabito nasce all’inizio del Novecento come indumento militare. Durante la Prima guerra mondiale gli ufficiali britannici abbandonarono i pesanti cappotti di lana in favore di un capospalla più leggero e impermeabile, capace di proteggere dalla pioggia e dal fango senza ostacolare i movimenti. A renderlo possibile fu la gabardine, un tessuto di cotone a trama fitta brevettato nel 1879 che lasciava scivolare l’acqua sulla superficie, sviluppato dalle sartorie inglesi che equipaggiarono l’esercito.

Molti dettagli che oggi consideriamo puramente estetici conservano la memoria di quella funzione originaria. Le spalline servivano ad applicare i gradi militari, gli anelli metallici sulla cintura reggevano l’equipaggiamento da campo, l’abbottonatura doppiopetto e il sottogola difendevano dal vento delle intemperie.

Finita la guerra, il capo non sparì con essa, anzi conquistò la popolazione civile come simbolo di un’eleganza pratica e vissuta. Il cinema fece il resto, vestendo per decenni detective, viaggiatori e protagoniste femminili e consegnando il soprabito all’immaginario collettivo. La sua ricomparsa nelle collezioni di oggi attinge proprio a questa doppia natura, metà capo tecnico e metà oggetto di stile, che gli permette di parlare al gusto contemporaneo senza tradire le sue radici.

Il trench corto, protagonista della stagione

La vera novità riguarda però le proporzioni. Dopo un lungo periodo in cui il maxi ha dominato il guardaroba, la stagione consacra la versione corta del soprabito, che si ferma in vita o appena sopra il bacino. È un cambio di passo che ridisegna le geometrie del corpo: il modello accorciato valorizza il punto vita, lascia respirare la parte bassa della figura e si presta a essere abbinato sopra capi dalla linea più sottile. Chi associava il trench a un volume capace di nascondere la silhouette scopre nella misura ridotta una lettura del tutto diversa del capo.

Sul fronte delle interpretazioni, le passerelle hanno mostrato il doppiopetto come una delle chiusure più ricorrenti, capace di dare struttura al soprabito e di richiamare un’eleganza dal sapore unico.

In quest’ambito, un modello che promette di conquistare le appassionate di moda è senza dubbio il trench corto da donna realizzato da Cinzia Rocca, che si contraddistingue per un tessuto tecnico di alta qualità e un taglio accattivante, curato in ogni dettaglio.

La fortuna del modello corto si spiega con la sua adattabilità ai diversi registri: tiene testa a un look sportivo quanto a uno costruito, accompagna i pantaloni a vita alta come gli abiti dal taglio femminile, regge bene anche nelle serate in cui basta un dettaglio a definire l’insieme. La sua brevità, oltretutto, agevola il gioco degli strati, perché poggia su maglie e camicie senza generare spessore in eccesso.

Tessuti e colori: come è cambiato il capo

Il trench di oggi conserva la linea riconoscibile di sempre ma cambia nella sostanza dei materiali. Accanto al tradizionale gabardine di cotone, le collezioni propongono tessuti tecnici antigoccia che garantiscono una protezione massima dalla pioggia, e interpretazioni in materiali più corposi che spostano il capo verso la fascia alta. La scelta del tessuto incide sulla resa finale: una superficie opaca restituisce un effetto sobrio, una più strutturata conferisce importanza al soprabito e ne fa un capo da indossare anche in occasioni curate.

Sul piano cromatico la stagione spinge verso le nuance profonde, dal blu notte al verde bosco fino al borgogna, tinte che si abbinano con facilità e che danno al capo un’aria raffinata. Restano centrali i neutri caldi, dal cammello ai beige, che rappresentano la scelta più sicura per chi cerca un soprabito capace di durare oltre la singola stagione. Le sfilate hanno poi acceso la palette con qualche accento vivace, dallo zafferano al rosso, pensato per chi vuole trasformare il trench nel punto focale dell’outfit invece che in un semplice strato di protezione.

Un capo che attraversa le stagioni

La forza del trench, in fondo, sta nella sua capacità di non invecchiare. A differenza di molti capi che esauriscono la loro popolarità nell’arco di una stagione, il soprabito dal taglio classico torna ciclicamente perché risponde a un’esigenza concreta e si adatta a ogni contesto. Scegliere un modello ben costruito significa aggiungere al guardaroba un capo destinato a durare negli anni, a prescindere da quale lunghezza o quale tinta detterà la tendenza successiva.

Quest’autunno, dunque, riporta in vetrina un capo su cui conviene puntare senza esitazioni, perché unisce alla funzione pratica del soprabito una storia che lo ha reso riconoscibile in ogni epoca. Che si opti per la versione corta consacrata dalle sfilate o per un modello più tradizionale, il trench resta uno di quei pochi capi capaci di superare le mode, attraversando il tempo senza perdere nulla del proprio fascino.