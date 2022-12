Come organizzare il giveaway perfetto su Facebook e Instagram

Chi organizza una campagna pubblicitaria dovrà sicuramente mettere in conto un investimento sui social. Le strategie per migliorare e solidificare la propria base di follower sono molteplici, fra queste c’è sicuramente il giveaway.

Ma di cosa si tratta? A differenza del concorso a premi, tutti coloro che compiono l’azione richiesta (condivisione di un post, commento, reaction) potranno avere un premio. In genere i giveaway sono organizzati su intervalli di tempo limitati e vengono pubblicizzati in anticipo. Questa strategia spingerà i propri utenti a ricondividere post o contenuti strategici.

Trattandosi di un vero e proprio investimento per l’azienda è necessario programmare ogni dettaglio: il post target dovrà essere già stato testato ed essere privo di errori o ambiguità. Bisogna poi dotarsi di un bot che registri le interazioni, in modo da poter garantire il premio a tutti. Ma quali sono i migliori gadget da regalare? Scopriamolo insieme.

Gadget per giveaway: il fascino dei prodotti tipografici

La nascita di diverse tipografie online, come Flyeralarm, ha permesso di stampare e personalizzare una grande varietà di oggetti a prezzi molto convenienti. Customizzare il gadget è infatti un passaggio obbligato: solo così il cliente – una volta ricevuto l’oggetto – potrà ricordarsi del brand.

La scelta del prodotto adeguato dipende da molti fattori: il tipo di attività, lo scopo della campagna promozionale, il target di followers a cui ci si rivolge. Resta comunque importantissimo scegliere gadget che possano essere utili, innovativi e trasportabili con sé.

Calendari personalizzati

Il calendario personalizzato è un vero e proprio must di ogni giveaway, specialmente durante le feste di Natale. Nonostante sia possibile mantenere un’agenda sul proprio smartphone o PC, il calendario fisico aiuta a organizzare la propria settimana con immediatezza. Se sul calendario è riportato il logo e i contatti del brand o, – perché no – qualche iniziativa promozionale fra una pagina e un’altra, il ritorno pubblicitario sarà massimo.

Shopper in cotone

Le borse modello shopper sono oggi popolarissime non solo per fare spese, ma anche come simpatico sostituto della borsa o dello zainetto. Se sul fronte della borsa viene stampato un layout originale e divertente con il proprio logo si potrà esser sicuri che il marchio circolerà per tutta la città. Per realizzare una fantasia apprezzata dagli utenti social ci si può direttamente appellare a loro: il gradimento del regalo sarà massimo.

Borracce o tazze termiche

Per fortuna sono molte le persone che adottano la filosofia plastic-free. Ecco che, per andare al lavoro o all’università, sia sempre più popolare acquistare borracce per l’acqua o tazze termiche per tè o caffè. Regalare questi prodotti agli utenti più attivi può sicuramente fidelizzarli. I modelli tra cui scegliere sono tantissimi: dalle borracce in vetro trasparente a quelle ecologiche in acciaio inossidabile. Grazie alle tipografie online come Flyeralarm realizzare gadget per giveaway non è mai stato così semplice.