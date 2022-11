Black Friday 2022: ecco i brand di moda più ricercati online dagli utenti

Scatterà alla mezzanotte del 25 novembre, appena dopo quella che negli Stati Uniti è nota come festa del Ringraziamento, e permetterà a milioni di persone di risparmiare sull’acquisto di centinaia di migliaia di articoli: si tratta del Black Friday, l’evento dedicato allo shopping, da diversi anni non più soltanto ad appannaggio esclusivo dei consumatori americani, ma diffuso anche alle nostre latitudini.

Un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale anche grazie ai canali di vendita online, dove migliaia di italiani, allo scoccare della mezzanotte, sono ormai soliti darsi appuntamento per beneficiare di sconti, promozioni e offerte a tempo. In particolare, uno dei principali catalizzatori dell’attenzione degli utenti è senza dubbio il settore moda, che in questo periodo dell’anno registra un vero e proprio boom di ricerche sul web per quello che riguarda numerosi brand di abbigliamento, accessori e calzature.

Black Friday: perché la caccia alle offerte corre sul web

Il Black Friday 2022 sarà l’occasione, per migliaia di italiani, di regalare o regalarsi un articolo a prezzo scontato con un po’ di anticipo rispetto ai saldi stagionali. Attualmente, la caccia alle offerte si concentra sempre di più sul web perché i portali e-commerce specializzati permettono di beneficiare di diversi vantaggi interessanti.

Innanzitutto, in genere questi canali di vendita si contraddistinguono per una maggiore competitività, che si traduce in prezzi più convenienti rispetto a quelli proposti dai negozi fisici tradizionali, anche in occasione di un evento come il Black Friday.

Inoltre, è altrettanto apprezzata dagli utenti l’ampia varietà di scelta messa a disposizione dal web, dov’è possibile passare in rassegna tantissimi modelli, così da trovare più facilmente quello più in linea con le proprie preferenze e necessità.

Nel settore moda, uno dei portali e-commerce che si contraddistingue per il ricco catalogo di calzature, abbigliamento e accessori è per esempio Mec Shopping, che rinnova costantemente la sua offerta avvalendosi della sua esperienza pluriennale nel campo dell’abbigliamento.

Infine, un altro aspetto che porta sempre più italiani a orientarsi verso gli store online è senza dubbio rappresentato dalla praticità: i portali e-commerce, infatti, permettono di effettuare acquisti ovunque e in qualsiasi momento della giornata, dando la possibilità agli utenti di risparmiare tempo, concludendo gli acquisti in pochi click. Ciò durante il Black Friday si traduce anche nella possibilità di evitare le lunghe file che si formano inevitabilmente nei punti vendita tradizionali.

I brand più ricercati online per quello che riguarda calzature e abbigliamento

A regalare una panoramica dei prodotti attualmente più ricercati nel settore moda in previsione del prossimo venerdì nero è Google Trends, che segnala un importante aumento nelle ricerche di stivali e stivaletti. In particolare, per quanto riguarda i brand l’attenzione si concentra soprattutto su Geox, Lancetti, Gian Marco Venturi e Gattinoni.

Per quanto concerne l’abbigliamento, invece, tra i marchi più ricercati attualmente è possibile annoverare Levi’S, Timberland e Coveri Collection. Ampia scelta avranno anche coloro che acquisteranno calzature e abbigliamento per lo sport, i quali si orienteranno prevalentemente su marchi come Nike, Lotto, Puma, Adidas e Givova.

Ma ad accogliere gli shopper addicted online ci saranno anche tantissimi cappotti, giacconi e giubbotti, che attualmente tra i brand più quotati sembrano includere Napapijri, ma anche Baci & Abbracci, Solada e Guy. Naturalmente, l’imminente corsa ai regali di Natale farà crescere anche la ricerca di intimo, da sempre tra i prodotti più gettonati da mettere sotto l’albero.

Nel carrello di migliaia di acquirenti ci saranno soprattutto pigiami, articoli di homewear, completi intimi, calze e slip, che vedranno privilegiare in prevalenza brand come Bellissima, Gladys, Nazareno Gabrielli, Si è Lei, Infiore e Lepel.