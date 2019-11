Black Friday 2019, sconti e offerte su moda: Asos, Zalando, Yoox e Uniqlo

Se siete degli appassionati di shopping questo è senza dubbio il periodo dell’anno che preferite. Non il Natale, la vera estasi per gli shopping addicted è infatti il Black Friday, il venerdì nero (che in effetti lo è soprattutto per il portafogli, nonostante le offertissime). Quest’anno la speciale ricorrenza cade il prossimo 29 novembre: il Black Friday non è mai lo stesso giorno dell’anno, essendo una tradizione che proviene da oltre Atlantico e che è legata al Giorno del Ringraziamento, poiché è sempre il giorno successivo a questo festeggiamento tutto a stelle e strisce.

È la giornata dei grandi affari, perché è possibile beneficiare di grandi sconti e super offerte. Grandi e piccoli marchi, come anche (e soprattutto) i colossi dello shopping online stanno dunque, da giorni, preparando il loro pacchetto di promozioni per ingolosire anche i meno “fissati” con gli acquisti. E per quanto riguarda il settore moda, Zalando, Yoox, Uniqlo, Asos e Luisa Via Roma non si fanno certo trovare impreparati per l’arrivo dello “shopping day”, edizione 2019. Secondo quanto rilevato da Idealo, portale che ha analizzato i dati relativi agli acquisti durante il Black Friday 2018, il settore più “battuto” per gli acquisti del Black Friday è quello tecnologico, mentre al secondo posto c’è quello dei prodotti per la casa e al terzo proprio il settore abbigliamento.

Proprio in vista dell’arrivo del venerdì nero, dunque, vediamo quali sono le promozioni e gli sconti nei dei suddetti siti, le vere “pietre miliari” dell’e-shopping per scarpe e vestiti.

Zalando Black Friday 2019: promozioni e offerte

Per quanto Zalando – società europea di e-commerce con sede a Berlino specializzata nella vendita online di scarpe, vestiti e accessori – per il Black Friday mette a disposizione una selezione di articoli scontati dal 10 fino a oltre il 50%. Basta accedere alle diverse categorie per rintracciare gli articoli con i prezzi più vantaggiosi, dalle scarpe agli accessori.

Asos: promozioni e offerte

Dalla Germania al Regno Unito, anche il colosso britannico dell’abbigliamento e della cosmesi non si farà trovare impreparato per i suoi utenti che fremono per beneficiare di appetibili offerte. Asos ha infatti predisposto un codice sconto del 10 per cento per il primo acquisto sul sito, valido fino a venerdì 29 novembre.

Uniqlo Black Friday 2019: promozioni e offerte

Uniqlo è la nuova passione dei fashion addicted. Il colosso giapponese dell’abbigliamento – sbarcato con un negozio anche a Milano, di recente – non farà mancare gli sconti alla sua clientela, soprattutto quella italiana, tutta ancora da fidelizzare. Se fate un primo ordine online del valore di almeno 70 euro e vi iscrivete alla newsletter avrete diritto a uno sconto del 10 per cento.

Yoox: promozioni e offerte

Arrivando al sito italiano di ecommerce, Yoox, le offerte per il Black Friday sono davvero golose: per scarpe, vestiti e accessori sarà possibile avere un sconto del 15 per cento, con la possibilità di consegna gratuita.

Luisa Via Roma Black Friday 2019: promozioni e offerte

Infine Luisa Via Roma, lo store per gli amanti del lusso. Tramite l’iscrizione alla newsletter è possibile ricevere in anteprima le migliori offerte su una selezione di prodotti di lusso e codici promozionali. Che state aspettando?

Black Friday: cos’è e com’è nato