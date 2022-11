Assicurazione moto: sempre più italiani premiano le polizze online

Negli ultimi anni si è assistito a una progressiva migrazione digitale del settore assicurativo, che dai classici canali fisici si è aperto ai canali online. Tutto ciò ha determinato un parallelo mutamento delle abitudini nell’acquisto di polizze e prodotti assicurativi, che inevitabilmente ha interessato anche la scelta e la sottoscrizione di RCA moto.

Di conseguenza, se fino a qualche tempo fa la stipula di un’assicurazione per motocicli avveniva prevalentemente attraverso le classiche agenzie sul territorio, l’avvento del web e la rivoluzione digitale stanno determinando un vero e proprio cambio di rotta.

I portali online, infatti, hanno dimostrato di poter mettere a disposizione l’accesso a prodotti dagli elevati standard qualitativi e a servizi capaci di offrire un alto livello di soddisfazione.

Stipulare RCA moto online in pochi click

Un’analisi approfondita sulle ragioni che oggi inducono a sottoscrivere RCA Moto online permette di comprendere come il trend sia connesso alla combinazione favorevole di più fattori. Tra questi è possibile annoverare la semplicità con cui è possibile valutare e sottoscrivere la polizza in pochi click, direttamente da casa.

Infatti, affidandosi a un’insurtech leader del settore come wefox si può disporre di un preventivo online assicurazione moto mediante un processo che, avvalendosi sempre di procedure completamente automatizzate, necessita semplicemente dell’inserimento della targa del veicolo e di alcuni dati di natura anagrafica.

Tramite i portali assicurativi online, inoltre, i risultati restituiti possono essere salvati e studiati in tutta calma, prima di essere confermati direttamente online e in totale autonomia.

RCA moto online e polizze accessorie

Il ricorso alla rete per la sottoscrizione di RCA moto spesso è favorito anche dall’opportunità di poter beneficiare di prodotti che, oltre a essere sempre a portata di click, presentano le medesime caratteristiche di quelle sottoscrivibili in una classica agenzia sul territorio.

Le polizze per motocicli online offrono infatti la copertura della responsabilità civile per danni a terzi causati dalla moto in movimento ma, proprio come accade nelle filiali, possono eventualmente essere personalizzate con l’aggiunta di polizze facoltative.

Su richiesta del sottoscrittore, infatti, una RCA moto può comprendere la tutela legale, la polizza kasco, la garanzia accessoria furto e incendio, i danni al guidatore, l’assistenza stradale, la rinuncia alla rivalsa e tutte quelle coperture non obbligatorie per RCA moto che possono tutelare il veicolo, il conducente e i soggetti terzi.

L’efficienza insurtech nelle polizze moto online

Un altro motivo che negli ultimi anni ha fatto sì che le compagnie assicurative in rete diventassero un vero e proprio punto di riferimento per chiunque cercasse una polizza moto online, è legato al concetto di insurtech.

Oggi, infatti, i più importanti canali assicurativi hanno scelto di unire all’esperienza sul campo di solide realtà finanziarie l’innovazione guidata dalle più sofisticate tecnologie in fatto di Intelligenza Artificiale. Il ricorso al digitale riduce gli errori, massimizza l’efficienza e offre una gestione dei dati ottimizzata per la formulazione di RCA moto su misura.

Ma anche se a spiccare è soprattutto l’aspetto tecnologico, nell’acquisto di una soluzione assicurativa online non manca quasi mai il fattore umano: difatti, le migliori compagnie oggi affiancano alle innovazioni offerte dall’esperienza digitale l’assistenza di consulenti specializzati, che mettono a disposizione le loro competenze per far sì che ogni prodotto possa soddisfare perfettamente le specifiche esigenze del sottoscrittore.

I principali canali online, infine, offrono il meglio in fatto di cyber security, in modo da tutelare i sottoscrittori da possibili attacchi informatici e favorire un’esperienza del tutto sicura.