Amazon Prime Day 2020, ufficiale la data: come e quando si svolgerà

Anche quest’anno, nonostante la pandemia di Covid 19, l’Amazon Prime Day ci sarà. L’azienda aveva anticipato che l’importante due giorni di sconti non si sarebbe tenuta a luglio ma a ottobre e, puntualmente, ha annunciato le date in cui si terrà l’evento: l’evento inizierà in Italia alle ore 00:01 di martedì 13 ottobre 2020 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre 2020. A partire da oggi e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su Amazon.it, riceveranno un buono promozionale da 10 euro da utilizzare durante Prime Day. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cos’è

Amazon Prime Day è un evento pensato per coccolare tutti gli utenti iscritti a Prime, che possono beneficiare di sconti e promozioni esclusivi su oltre un milione di prodotti. Tutti gli iscritti a Prime avranno a disposizione un’ampia selezione di prodotti a sconto a livello globale durante questa nuova edizione di Prime Day, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi.

Amazon Prime Day: come funzionerà

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, ha detto Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano”.

Potrebbero interessarti Triumph apre un negozio monomarca a Scalo Milano Gismondi 1754 apre un secondo negozio nel centro di Milano Ilary Blasi caccia Totti dal lettone: ma è la nuova campagna di Lenor