Accogliente a prima vista: come arredare ad effetto l’ingresso di casa

L’ingresso di casa è uno spazio che viene spesso trascurato e sottovalutato: a volte per le dimensioni ridotte che non consentono grandi slanci di fantasia, mentre altre volte perché si preferisce dare priorità ad altre stanze della casa. Eppure, l’ingresso è il primo luogo in cui ci sentiamo davvero a casa quando rientriamo dopo una lunga giornata di lavoro e ci chiudiamo la porta alle spalle, ed è il primo posto in cui accogliamo gli amici o le persone che amiamo quando vengono a trovarci.

Essendo un luogo “di passaggio”, però, spesso viene trascurato, arredato con quello che capita o non considerato proprio, specie se troppo piccolo e stretto. Invece non bisognerebbe mai lasciare questo spazio poco curato o arredato nel modo sbagliato, bensì trasformarlo in un luogo accogliente, confortevole e, perché no, anche pratico e funzionale, scegliendo con cura le idee di design più adatte. Anche perché l’ingresso racconta tanto della personalità di chi ci vive e, se è vero che la prima impressione è quella che conta, vale la pena dedicargli le giuste attenzioni.

Ingresso di casa: gli arredi furbi che regalano stile e praticità

Per prima cosa è importante arredare l’ingresso di casa tenendo conto delle sue dimensioni: uno spazio piccolino potrà essere ottimizzato con mobili intelligenti e multiuso, come una scarpiera a scomparsa che diventa un comodo mobile per appoggiare le chiavi, o una piccola parete attrezzata perfetta per contenere oggetti che spesso mettiamo all’ingresso come svuotatasche, telefono, modem, ecc.

Anche gli specchi sono gli alleati perfetti per dilatare otticamente gli spazi e regalare all’ingresso di casa un’ampiezza maggiore. Si potrebbe dunque pensare di appendere un grande specchio a parete proprio di fronte alla porta di ingresso, magari con dei faretti collocati ad hoc, per dare l’impressione a chi entra di trovarsi di fronte ad un ingresso ampio e luminoso, anche in mancanza di finestre e, dunque, di luce naturale.

Ovviamente i pezzi di arredo indispensabili, così come i vari oggetti di design, si possono anche trovare comodamente sul motore di ricerca di mobili e decorazioni FAVI.it: qui ci sono tante proposte differenti, tutte perfette per arredare in vario modo l’ingresso di casa, come ad esempio le comodissime pareti attrezzate, perfette per riporre libri, cd, soprammobili e quant’altro.

Anche le panche e gli sgabelli, specie in versione contenitore, sono un ottimo modo per arredare l’ingresso di casa ottimizzando gli spazi, visto che all’interno si possono riporre vari oggetti. Se lo spazio lo consente, anche gli armadi da ingresso, di dimensioni appositamente studiate per coprire spazi di differenti metrature, sono un ottimo modo per arredare con stile l’ingresso, guadagnando spazio nelle altre stanze della casa. Solitamente questa tipologia di armadi si sviluppa particolarmente in altezza, proprio per non rubare preziosi centimetri alla metratura dell’ingresso e sono ottimi per riporre giacche, abiti e cappotti durante il cambio di stagione.

Ovviamente anche un tavolo o un tavolino, studiato in base alla metratura dell’ingresso, rappresenta un ottimo elemento d’arredo pratico e soprattutto utile.

Come arredare l’ingresso: gli elementi indispensabili su cui puntare

In ogni ingresso che si rispetti, ci sono poi degli elementi d’arredo indispensabili che non solo riempiono gli spazi, ma svolgono una funzione di utilità quando si entra in casa. Si tratta, naturalmente, dell’appendiabiti, del portaombrelli e del portachiavi. Se lo spazio lo consente, è possibile optare per appendiabiti da terra, anche di design, mentre se lo spazio è poco la soluzione ottimale saranno i ganci per appendere borse e giacche una volta entrati a casa. Anche per le chiavi si può scegliere di posizionare uno svuota-tasche su un tavolo all’ingresso, oppure appendere un portachiavi da parete, magari dal design ricercato.

Per arredare delle pareti vuote ed un po’ anonime invece, si possono appendere specchi o quadri, magari delle stampe di formati differenti o delle fotografie in cornici di varie dimensioni, a formare dei collage visual di vario stile, ispirati alla natura oppure con grafiche astratte, in bianco e nero o super colorati: molto dipenderà dallo stile d’arredo e dai gusti personali.

Infine non bisogna mai dimenticare l’importanza dell’illuminazione: la scelta del lampadario o delle lampade o, perché no, dei faretti a led dipende dalle dimensioni dell’ingresso di casa, dalla presenza o meno di finestre e aperture dalle quali può filtrare la luce e, naturalmente, anche dallo stile scelto. Lampadari o lampade vintage, faretti o abat-jour collocate nei punti strategici renderanno l’ingresso subito più confortevole e accogliente.