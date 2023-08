Trascorrere troppo tempo davanti a uno schermo può causare ritardi nello sviluppo dei bambini: nuovo studio

Trascorrere da bambini molto tempo davanti agli schermi di smartphone e televisione potrebbe portare a ritardi nello sviluppo. Lo afferma uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association of Pediatrics (JAMA). Secondo la ricerca, condotta in Giappone su un campione di 7.097 bambini, entro i due anni di età per i bimbi che hanno trascorso fino a quattro ore al giorno di fronte allo schermo di smartphone, televisione o tablet la probabilità di avere ritardi nella comunicazione e nel “problem solving” è di tre volte superiore.

Per i bambini che hanno trascorso quattro o più ore al giorno sui dispositivi la probabilità è di 5,78 volte superiore. Questi bambini hanno anche una probabilità 1,74 volte maggiore di avere capacità motorie fini sottosviluppate e due volte maggiore di non sviluppare in maniera adeguata le proprie capacità personali e sociali.

Arrivati ai quattro anni, i bambini esposti maggiormente agli schermi dei dispositivi hanno manifestato ritardi nello sviluppo delle capacità comunicative, delle capacità motorie, delle capacità di problem solving e delle capacità personali personali e sociali.

Dai dati è emerso che solo il 4% dei bambini studiati ha trascorso più di quattro ore al giorno davanti a uno schermo, mentre il 18% passava tra le due e le quattro ore davanti allo schermo. La maggioranza dei genitori ha sostenuto invece che il proprio bambino avesse trascorso meno di due ore di fronte a dispositivi elettronici.