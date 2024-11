Quali sono i migliori trattamenti anti-età?

Si sente sempre più diffusamente parlare, in campo cosmetico ed estetico, di trattamenti anti-age (ossia antietà), ma poche volte si scende nello specifico su cosa siano realmente e in cosa consistano. Innanzitutto, la categoria include tutti i trattamenti che possono stimolare e/o migliorare la produzione della pelle di elastina e collagene: quest’ultime sono due proteine fondamentali per il mantenimento della compattezza della pelle e la regolazione del suo bilancio idrico.

In sostanza, i trattamenti anti-invecchiamento includono la vasta gamma di procedure volte a rallentare gli effetti dell’invecchiamento e, consequenzialmente, a migliorare l’aspetto della pelle. Tali procedure sono molto utile ad evitare preventivamente eventuali interventi chirurgici.

Qual è il trattamento più indicato per ritardare l’invecchiamento cutaneo?

È bene tenere a mente che non esiste un singolo trattamento efficace, che possa risolvere tutti i problemi legati all’invecchiamento cutaneo. Pertanto, spesso dai dermatologi vengono raccomandate una serie di trattamenti e di best practices che devono essere applicate contemporaneamente. Ad esempio, semplici misure di prevenzione per rallentare il processo di invecchiamento includono:

Limitare l’esposizione della pelle alla luce solare;

Utilizzare la protezione solare quando ci si espone al sole, anche d’inverno;

Idratare la pelle regolarmente.

Acido Ialuronico: cos’è e a cosa serve nei trattamenti antietà

Innanzitutto, è bene sapere che l’acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo, con lo scopo di idratare e proteggere i tessuti.

In ambito medico e cosmetico, l’acido ialuronico è particolarmente conosciuto per le sue forti proprietà idratanti: infatti, una molecola di acido ialuronico è in grado di legare (e, pertanto, di trattenere) fino a un litro d’acqua. Ma oltre alle proprietà idratanti, questa sostanza ha la capacità di lenire irritazioni e rossori, di favorire la cicatrizzazione dei tessuti e di intervenire sull’invecchiamento della pelle.

Le particolari qualità del siero concentrato di acido ialuronico fanno sì che esso venga ampiamente utilizzato nei trattamenti antiage: non a caso, le creme con acido ialuronico sono tra le più efficaci nell’ambito dei trattamenti cosmetici.

Il siero di acido ialuronico è noto per levigare e idratare la pelle, la sua consistenza fresca e naturalmente gelatinosa penetra istantaneamente senza gonfiare o tirare la pelle. La sua efficacia è stata testata e provata anche in ottica di riempimento delle rughe, oltre che per l’effetto benefico sui capelli secchi e danneggiati, ammorbidendoli e ristrutturandoli.

Con l’avanzare dell’età la concentrazione di acido ialuronico presente nei tessuti diminuisce, e ciò comporta la perdita di capacità di trattenere acqua, il progressivo indebolimento della pelle e la conseguente comparsa di rughe gradualmente più profonde. Per questo motivo è importante integrare la fisiologica produzione di questa sostanza con specifici prodotti che possano restituire smalto alla pelle.

Considerazioni finali

L’acido ialuronico è un componente fondamentale del derma. Grazie alle sue proprietà, esso conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di elasticità e morbidezza. La sua concentrazione all’interno del tessuto connettivo cutaneo tende, tuttavia, a diminuire con l’avanzare dell’età.

Se da un lato questo costante e considerevole decremento è tra i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo, dall’altro l’iniezione di acido ialuronico consente di riattivare le pelli mature stimolando la funzionalità cellulare e donando alla pelle la compattezza e la lucidità perduta. Per tutti questi motivi tale sostanza viene utilizzata con successo in campo dermatologico-estetico ormai da diversi anni.