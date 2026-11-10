“Cambio il volto delle pazienti trans per aiutarle a sentirsi a proprio agio con se stesse”

C’è chi ha la forte esigenza di cambiare vita, di dare una svolta e magari di sentirsi finalmente “giusta” nel proprio corpo. Di guardarsi allo specchio e riconoscersi come donna. C’è chi, per completare il proprio percorso di transizione o affermazione di genere, deve ricorrere a diversi interventi chirurgici. Ne abbiamo parlato con Nicola Beneduce, chirurgo maxillo facciale, specialista in chirurgia di femminilizzazione del volto. Uno dei pochi medici in Italia altamente specializzati in questa particolare branca della chirurgia.

Dottore, cos’è la chirurgia di femminilizzazione del volto?

“Si tratta di una chirurgia volta a modificare alcuni tratti del viso, in particolare la prominenza dell’arcata sopracciliare, l’aspetto del naso, il volume degli zigomi, la forma mandibolare e anche il pomo d’Adamo. La femminilizzazione del volto, attraverso un insieme di procedure, punta a modificare alcuni caratteri di un viso per renderli più congruenti con la percezione che la paziente ha di se stessa. Il volto, infatti, è uno degli elementi più importanti attraverso cui esprimiamo la nostra identità, attraverso cui veniamo riconosciuti dagli altri e che mostriamo quotidianamente al mondo esterno. Modificare alcune sue caratteristiche può contribuire alla percezione di un volto come più maschile o più femminile. La FFS (Facial Feminization Surgery) nasce proprio con l’obiettivo di intervenire su queste caratteristiche anatomiche”.

Quali sono i principali interventi?

“Durante le visite con le mie pazienti mi piace dividere il volto in terzi. Per quanto riguarda il terzo superiore, l’intervento principale è la frontoplastica o fronto-orbitoplastica, che prevede un rimodellamento della fronte e delle orbite e, in particolar modo, della prominenza sopracciliare. Per quanto riguarda il terzo medio del volto abbiamo la rinoplastica, volta a rendere il naso più piccolo e femminile e l’aumento del volume zigomatico, solitamente realizzato tramite protesi o lipofilling. Nel terzo inferiore, la forma e aspetto delle labbra sono sicuramente importanti, ma il rimodellamento della mandibola ricopre un ruolo cruciale; possiamo intervenire sulla sola forma del mento tramite una genioplastica o su tutto il profilo mandibolare attraverso una procedura che prende il nome di V-Shape Surgery. La femminilizzazione della regione cervicale include invece la riduzione del pomo d’Adamo, più conosciuto nel nostro ambiente come Tracheal Shave”.

Sono interventi pericolosi?

“Sono assolutamente delicati. Si lavora su strutture nobili facenti parti di un distretto anatomico complesso. Per questo bisogna rivolgersi a chirurghi esperti in questo tipo di chirurgia, specialisti in chirurgia maxillo-facciale o che comunque abbiano una profonda conoscenza del distretto anatomico di riferimento. Non sono interventi delicati solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche del risultato. Sono zone in cui un millimetro in più o meno può fare la differenza sul risultato finale. Ovviamente il fatto di essere specializzati in questo tipo di chirurgia permette di limitare al massimo i rischi, offrendo alle pazienti procedure in grande sicurezza”.

Quanti chirurghi specializzati in femminilizzazione del volto operano in Italia?

“Nel nostro Paese siamo pochissimi. Per contare i chirurghi specializzati in questa branca bastano due o tre dita di una mano… Questo perché, in Italia, nessuno è stato formato, durante gli studi, in questo ambito mentre all’estero questo tipo di formazione è molto più comune. I pochi colleghi che esistono in Italia hanno tutti fatto il mio stesso percorso: un periodo di formazione all’estero che gli ha permesso di conoscere questa chirurgia e di portarla in Italia. Vi sono anche alcuni centri e colleghi che praticano la femminilizzazione del volto, ma spesso solo come complemento alla loro pratica quotidiana. Mentre quello che io ritengo necessario è cercare di essere iper specializzati in qualcosa per poter offrire al paziente il massimo della sicurezza e del risultato”.

Lei dove e come si è formato?

“Mi sono specializzato in chirurgia maxillo facciale presso l’Università La Sapienza di Roma. Durante il corso di studi ho passato un periodo in Francia, dove sono poi tornato, più tardi, nel ruolo di Assistant Hospitalo Universitaire presso l’Hôpital Henri-Mondor, carica che ho ricoperto per tre anni. Nel periodo francese ho avuto modo di imparare e conoscere la chirurgia di femminilizzazione del volto. Ci sono capitato un po’ “per sbaglio”: la mia passione è sempre stata la chirurgia estetica, ambito in cui in Italia è difficile formarsi, motivo per cui avevo cercato uno sbocco all’estero. Sapevo che all’Hôpital Henri-Mondor, a Créteil, nella periferia di Parigi, c’era un grande chirurgo, il Professor Jean-Paul Meningaud, conosciuto in tutto il mondo per i trapianti di faccia e che eseguiva anche degli interventi di chirurgia estetica ad alto livello. Nel suo reparto, ho avuto la sorpresa e il piacere di conoscere, praticare e approfondire la chirurgia di femminilizzazione del volto, argomento di cui in Italia non avevo nemmeno mai sentito parlare né durante la scuola di medicina né durante la specializzazione”.

Immagino che molte delle persone che vengono da lei lo facciano perché spinte dalla volontà di cambiare genere. È così?

“Ha colto un aspetto molto importante. La FFS (Facial Feminization Surgery) è rivolta principalmente a donne transgender, quindi persone alle quali alla nascita è stato assegnato il sesso maschile ma che si identificano e vivono la propria realtà di genere come donne. Anche se, ad oggi, ricevo sempre più richiesta di chirurgia di femminilizzazione del volto da donne cisgender che vogliono semplicemente rendere più femminile e armonioso il loro volto”.

C’è un tema di disforia di genere?

“Questo è un dibattito in corso. La presa in carico di una paziente prevede il suo inquadramento in una condizione che prende, appunto, il nome di “disforia di genere”. Tale condizione è caratterizzata da una sofferenza psicologica, clinicamente significativa, che deriva dalla incongruenza tra il genere esperito dalla persona e il genere che gli viene assegnato alla nascita, con conseguenze sulla qualità della vita della paziente: relazioni sociali, vita lavorativa, benessere psicologico. La terminologia che cerca di inquadrare questa condizione è in continua evoluzione. Nel DSM-5, la quinta edizione del manuale diagnostico delle malattie mentali, si è passati dalla precedente definizione di Gender Identity Disorder (disturbo dell’identità di genere) a quella di Gender Dysphoria (disforia di genere). Questa modifica è fondamentale perché sposta l’attenzione diagnostica dall’identità della persona alla sofferenza eventualmente associata alla incongruenza di genere. Anche nell’ICD-11, classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è passati dall’identificare l’incongruenza di genere come un disturbo mentale a inserirla nel capitolo relativo alle condizioni di salute sessuale”.

Da quale parte del mondo vengono le sue pazienti?

“Io opero in due paesi: in Francia, a Parigi, e in Italia, a Roma. Ho pazienti che vengono un po’ da tutta Europa. Diciamo che a Parigi incontro prevalentemente pazienti francesi, mentre a Roma ho una domanda maggiormente internazionale. Sono pazienti che vengono dall’Europa (soprattutto Gran Bretagna, Germania e Repubblica Ceca) ma anche da altri continenti (ad esempio dall’Australia). Questo perché anche in altri Paesi esteri ci sono pochissimi chirurghi specializzati in questo settore. Solo la Francia e la Spagna sono all’avanguardia in questo settore”.

Anche negli Stati Uniti sono pochi?

“Sì, ci sono alcuni chirurghi che si occupano di femminilizzazione del volto negli USA, ma i costi sono più alti. Motivo che spinge diversi pazienti americani a venire in Europa, sapendo di ottenere lo stesso livello assistenziale ma con costi più accessibili. Questo, ovviamente, avviene non solo nella nostra chirurgia, ma anche in altri settori”.

Ci sono pazienti che invece richiedono una “mascolinizzazione”?

“Sì, ma è meno frequente. Gran parte dei pazienti in transizione di genere FtoM é sottoposto ad una terapia ormonale che porta apporta importanti cambiamenti a livello dei tessuti molli del viso come la crescita della barba e l’ispessimento della cute. La sola modifica di queste caratteristiche dei tessuti molli spesso è sufficiente a mascolinizzare un volto. Nei casi in cui la chirurgia fosse necessaria, spesso implica l’utilizzo di protesi, come ad esempio quelle mandibolari, per andare ad aumentare i volumi e modificare la forma di alcune zone del volto”.

Comunque non sono interventi che si fanno “dalla mattina alla sera”. Ci sono dei tempi da rispettare.

“Assolutamente. Il primo paletto per me è la maggiore età e almeno un anno di terapia ormonale. Questa chirurgia viene cucita sulle necessità di ogni singola paziente in termini di risultati, ma anche in termini di tempistiche. Ci sono pazienti che già dalla prima visita appaiono pronte; altre alle quali, invece, richiedo periodi di riflessione maggiori. La paziente tipo, prima di arrivare da me, ha alle spalle un solido percorso psicologico con un terapeuta e almeno l’inizio di una terapia ormonale”.

Questi interventi hanno, sia nel pre sia nel post, un importante impatto psicologico sulle pazienti?

“L’obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare la qualità di vita delle pazienti e, di conseguenza, anche il benessere psicologico. Questo, tuttavia, è un obiettivo che io non prometto mai a chi viene da me: è un obiettivo che ci poniamo insieme con la paziente. Il mio è un intervento che viaggia in parallelo a tutto quello che è stato e sarà il suo percorso. Promettere un miglioramento psicologico tramite gli interventi lo trovo sbagliato. Se l’intervento, come avviene nella maggior parte dei casi, apporta effettivamente un miglioramento psicologico, ne sono contento io in primis e, ovviamente, ne giovano le pazienti. Attenzione, però: il periodo dell’intervento è un periodo duro che può portare anche delle sofferenze, un periodo foriero di grandi cambiamenti… L’intervento a volte può rappresentare uno step importante ma difficile da attraversare”.

È possibile che la paziente dopo uno o più interventi, guardandosi allo specchio, non si riconosca più?

“Esiste questo rischio. Anche se spesso è l’obiettivo… Rispetto a quella che è la chirurgia puramente estetica, dove bisogna cercare di mantenere le caratteristiche del paziente solamente rendendole “più belle”, nel nostro caso vogliamo andare a modificare il volto della paziente. Da qui l’importanza della visita: dobbiamo arrivare al giorno della chirurgia con le idee molto chiare”.

Qualche paziente si è mai “pentita” chiedendole di “tornare indietro”?

“Sì, è capitato di avere pazienti che volessero tornare indietro. Non mi è mai capitato con mie pazienti, ma con alcune operate da altri colleghi. Non perché insoddisfatte degli interventi, ma per cambiamento di convinzioni occorso dopo qualche tempo. Motivo per cui, ripeto, i colloqui pre-intervento sono fondamentali”.

Ma si può “tornare indietro”?

“Sì, esistono chirurgie che possono donare, di nuovo, delle caratteristiche più mascoline al volto”.

Lei ha la possibilità di far cambiare vita alle persone. Ne sente la responsabilità?