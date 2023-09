Le scarpe migliori per il trail running 2023: guida alla scelta

Il trail running è in forte crescita anche in Italia: il numero di persone che si appassiona a questa disciplina sta aumentando e con lui anche la domanda di scarpe di qualità. In questo contesto, il comfort e la capacità di adattamento alle condizioni del terreno sono caratteristiche essenziali per trovare le scarpe perfette.

Nel 2023, se desideri trovare la calzatura ideale per correre sui sentieri non devi considerare solo l’estetica, ma anche altre caratteristiche che possono fare la differenza in termini di performance. Con questa guida, abbiamo raccolto gli aspetti principali da tenere a mente per capire quali sono le migliori scarpe da trail running così da aiutarti a prendere una decisione veramente informata.

Tipologia del terreno

Prima di tutto, dovresti valutare con attenzione la tipologia di sentieri su cui corri regolarmente. L’Italia è tanto bella quanto varia: lungo la nostra penisola si possono trovare terreni fangosi e ricchi di radici in superficie, così come percorsi più secchi e costellati da rocce appuntite. Alcune scarpe si comportano bene in entrambe le condizioni, mentre altre danno il loro meglio solo in determinati contesti, risultando del tutto inadeguate in altri.

Sui terreni meno tecnici, si consigliano scarpe con tasselli piccoli, mentre quelle con suole dal battistrada più marcato sono ideali per percorsi ripidi e fangosi. Da questi primi dettagli, dovrebbe essere già facile capire quanto possa essere complicato definire quali sono le migliori scarpe da trail running nel 2023. Ma non demordiamo, e diamo uno sguardo agli altri aspetti chiave.

Adattabilità e feeling su pianta del piede e caviglia

La vestibilità influenza in modo diretto le sensazioni che proviamo durante la corsa. Le scarpe da trail running ideali dovrebbero adattarsi alla forma del piede, garantendo spazio sufficiente sulla punta, dato che i piedi tendono ad allungarsi e gonfiarsi durante la corsa. Quando provi una calzatura, controlla che tenga saldo il piede, dandogli al tempo stesso la giusta flessibilità e un adeguato spazio utile di adattamento all’interno della tomaia.

Altri consigli per la prova pratica

Una volta trovata la scarpa che sembra avere le caratteristiche giuste, è essenziale provarla su un percorso breve. Le informazioni raccolte durante questo test ti aiuteranno a comprendere come si comporta durante la corsa, dal momento dell’appoggio fino alla spinta. Un’ottima scarpa da trail running dovrebbe permettere una transizione fluida fra i due movimenti, fornendo sia ammortizzazione che connessione con il terreno senza soluzione di continuità.

Comfort e funzionalità al primo posto

Gli addetti ai lavori, come ad esempio gli esperti di biomeccanica, suggeriscono di prendere sempre in considerazione la sensazione di comfort quando si devono scegliere delle scarpe. Questo non significa semplicemente valutare quanto si senta comoda la scarpa al primo impatto, ma come questa si adatti al tuo movimento meccanico naturale durante la corsa. La scarpa ideale non dovrebbe darti la sensazione di controllare o modificare l’andatura, ma dovrebbe in un certo senso “scomparire”, per farti entrare in sintonia

con l’ambiente che ti circonda.

Prevenzione degli infortuni

Sebbene molte scarpe siano pubblicizzate come dispositivi di sicurezza in grado di prevenire gli infortuni, la scienza non ha trovato alcun rapporto di causalità diretta tra proprietà specifiche delle scarpe e la riduzione degli infortuni. Invece di concentrarsi esclusivamente su tecnicismi come capacità di ammortizzazione o controllo della pronazione, è bene prestare attenzione anche ad altri fattori che influenzano l’insorgere di infortuni che sono sotto il nostro diretto controllo: il ritmo di corsa e la sua meccanica.

Ora sai come scegliere la scarpa da trail migliore

La scelta delle migliori scarpe da trail running del 2023 dipende da una serie di fattori che vanno oltre una visione semplicistica delle cose e men che meno mosse da una rincorsa cieca verso il brand di tendenza. Vale la pena testare più modelli, verificare come li si sente al momento dell’indosso, quali sensazioni offrono durante la corsa ed effettuare una valutazione complessiva, tenendo sempre a mente il prezzo di listino.