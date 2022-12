In arrivo dal Qatar l’influenza del Cammello: come riconoscere il nuovo virus

In arrivo dal Qatar l’influenza del Cammello: come riconoscere il nuovo

I tifosi che stanno rientrando dal Qatar stanno portando con sé una nuova influenza. Letale. Si chiama “influenza del Cammello” e in certi casi uccide anche più del Covid. L’allarme è stato lanciato dalle autorità sanitarie della Regno Unito, che hanno messo in guardia persone e medici dal virus. Ma la malattia sta arrivando anche in Italia, proprio a causa del ritorno dei tifosi.

I sintomi della nuova influenza

Anche in questo caso si tratta di un’infezione che colpisce le vie respiratorie. Appartiene infatti alla famiglia dei Coronavirus ed è nota come Mers-CoV, sindrome respiratoria mediorientale. Ma non è nuova. La malattia è conosciuta anche in Italia già dal 2012. Si tratta di una forma virale che passa dai cammelli all’uomo. Da qui il nome. Chi viene infettato può manifestare i classici sintomi lievi alle vie respiratorie ma in molti casi si sono registrate polmoniti gravi e decessi.

Gli infetti, quando la malattia degenera, accusano problemi gastrointestinali e insufficienza renale. Il contagio avviene stando a stretto contatto con i cammelli ma anche consumando alimenti derivati da questi animali, come per esempio il latte, soprattutto se non è stato pastorizzato.