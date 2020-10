Angelini Pharma e Amuchina lanciano la campagna #FaLaScuolaGiusta

Un cartoon, una squad di 6 tik tokers, e un obiettivo importante: supportare i ragazzi in questo delicato momento di rientro a scuola non solo incentivandoli a disinfettare le mani ma anche ad adottare una serie di buone abitudini come lavarsi le mani, indossare la mascherina, osservare il giusto distanziamento, salutarsi con nuove modalità.

Angelini Pharma e Amuchina lanciano #FaLaScuolaGiusta, un progetto di comunicazione istituzionale volto a sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti ad assumere comportamenti igienici corretti sia in termini di cura di sé che di responsabilità sociale. La campagna sarà disponibile sul sito www.angelinipharma.com e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e YouTube di Angelini Pharma. E anche su Tik Tok grazie una squad di sei tik tokers.

“Fin dall’inizio della pandemia abbiamo iniziato a sperimentare nuovi linguaggi e nuovi canali di comunicazione” dichiara Daniela Poggio, Global Communications Head di Angelini Pharma. “Oggi accompagniamo la fornitura di Amuchina Xgerm alle scuole da parte del Gruppo Angelini con la campagna #FaLaScuolaGiusta in cui raccontiamo la storia della Famiglia Monelli alle prese con la nuova normalità, le cui vicende grazie al punto di vista di Tommaso parlano ai bambini e alle bambine delle nuove regole da rispettare sia a scuola sia fuori da scuola. Regole che su Tik Tok diventeranno coreografie”.

A disposizione di insegnanti e genitori anche tavole didattiche, scaricabili e stampabili, per raccontare ai bambini in modo divertente e giocoso le nuove norme di convivenza scolastica. Su Tik Tok poi, Swami Caputo, Noa Plans, Fabio Farati, Le Twins, Matteo Andreini e Marchetto riproporranno nel mood tipico delle loro performance le buone abitudini igieniche da portare all’attenzione dei ragazzi.

#FaLaScuolaGiusta è realizzata insieme alla creative media agency specializzata sul target GenZ ZooCom.

