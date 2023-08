Bronchite acuta, sintomi e metodi per curarsi

Quando ci si ammala non si sa mai cosa fare, in molti soprattutto nel nostro Paese tendono a prendere le solite medicine che hanno in casa o controllano i sintomi su internet. Purtroppo però molto spesso navigando sul web non c’è alcuna garanzia che i vostri sintomi siano proprio quelli della malattia che avete trovato.

Essere male informati fa prendere per buona ogni cosa riesca a trovare sulla rete e ci si fa ingannare facilmente da pagine poco affidabili. Qui vi daremo tutte le indicazioni necessaria per sapere quali sintomi ha una determinata malattia e quali sono i migliori rimedi naturali nel caso in cui siate ammalati.

Vediamo, facendo un esempio, le persone più soggette alla bronchite e come curarla tramite metodi naturali.

Brochite Acuta: come la si prende e quali sono i soggetti più a rischio?

La bronchite acuta è un’infiammazione della mucosa dell’albero bronchiale causata nella maggior parte dei casi da virus. Questa malattia si manifesta in forma di tosse persistente e molto fastidiosa, causando l’irritazione della gola e la formazione di muco.

La bronchite è molto comune, tipicamente la si può prendere in inverno, dato che i virus circolano di più soprattutto nella stagione fredda. Inoltre, è facile che il contagio avvenga in luoghi chiusi e affollati. Tendenzialmente in un adulto la bronchite acuta può manifestarsi anche due/tre volte all’anno, mentre bimbi, adolescenti, anziani e persone con malattie preesistenti o con difese immunitarie basse hanno più probabilità di ammalarsi.

In caso, comunque, si abbia uno dei sintomi precedentemente elencati sarebbe opportuno contattare il proprio medico di famiglia.

I Sintomi Tipici della Bronchite Acuta e modi per evitarla

All’inizio quando si ha la bronchite acuta si ha una tosse secca e stizzosa che dopo due o tre giorni diventa irritativa trasformandosi in tosse grassa con emissione di catarro. Altri sintomi ricorrenti che si manifestano sono mal di gola, raffreddore, dolori muscolari, febbre bassa, linfonodi ingrossati, stanchezza e affaticamento.

Durante il periodo di malattia bisognerà evitare sforzi fisici e sbalzi termici eccessivi, più nello specifico camere surriscaldate e scarsamente ventilate, polvere ed aria fredda. Cercate quindi di mantenere la temperatura della stanza intorno ai 18° e 22° C di giorno e a 15° C durante la notte. E’ sempre bene seguire una dieta equilibrata e ricca di vitamine.

Come si curano i sintomi della Bronchite Acuta?

Tra i rimedi migliori per guarire in maniera veloce dalla bronchite acuta ci sono il riposo a letto e il costante apporto di liquidi; quindi, si deve bere molto soprattutto acqua o tè caldo. Facendo questo aiuterete il vostro organismo a liquefare il muco facilitando l’uscita.

In questo senso anche la tosse contribuisce con l’espulsione di germi patogeni dalle vie aeree. Oltre a bere tanto potrete fare uso di alcuni dei più comuni soppressori della tosse alle erbe ossia il timo, la malva e il verbasco. Per aiutare poi a lenire le mucose bronchiali irritate potete usare la salvia, il finocchio, la camomilla o anche in questo caso il timo.

Nel caso in cui aveste la tosse espettorante produttiva potrete ricorre ad anice, mirto o ad oli essenziali di eucalipto. Evitate però di usare espettoranti e soppressori simultaneamente, è consigliato usare i primi di giorno e i secondi di notte.