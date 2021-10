24 milioni: gli italiani con il mal di pancia sono di gran lunga il primo partito

I disturbi digestivi sono un problema che tormenta quattro italiani su dieci – se il mal di pancia partecipasse alle elezioni sarebbe di gran lunga il primo partito – tutti alle prese con bruciore di stomaco, reflusso gastroesofageo, sindrome del colon irritabile, stipsi, sovrappeso, insonni. Ed è per questo che il bestseller “La digestione magica“ (Libreria Pienogiorno) nel weekend ha conquistato il primo posto assoluto su Amazon e Ibs scalzando tutte le grandi novità editoriali dell’autunno.

Il libro, già bestseller in Francia, è frutto degli studi della biochimica alimentare Kahina Oussedik, che illustra in modo chiaro e semplice il funzionamento del nostro sistema digerente, le reazioni chimiche che lo governano e le combinazioni alimentari da adottare per evitare quei fastidi gastrointestinali che possono sfociare pure in guai seri.

“È un fatto”, dice la dottoressa Kahina Oussedik “che praticamente tutti abbiamo o avremo prima o poi, nel corso della vita, delle complicazioni digestive. Per questo scoprire i segreti del nostro apparato digerente, come funziona in ogni età della vita e come ottimizzarlo grazie alle combinazioni alimentari, conviene a tutti. Non è solo un modo per stare meglio oggi, significa anche prevenire molte patologie, dal momento che oggi si suppone che i problemi digestivi siano all’origine dell’80 per cento delle malattie manifeste. Ho voluto scrivere un libro il più possibile semplice e divulgativo perché sono convinta che le combinazioni alimentari siano un “segreto” da condividere e divulgare il più possibile, a ogni livello. Imparare ad associare al meglio gli alimenti, oppure a dissociarli, è fondamentale. Le combinazioni alimentari rappresentano una soluzione immediata e semplice per facilitare la digestione e mantenerci in buona salute. E, ciliegina sulla torta, sono pure in grado di farci perdere i chili superflui“.