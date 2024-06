Il surreale comizio di Vittorio Sgarbi: contestato da una persona in una piazza totalmente deserta | VIDEO

Il surreale comizio di Vittorio Sgarbi: contestato in una piazza deserta

È un comizio a dir poco surreale quello che ha visto protagonista Vittorio Sgarbi: l’ex sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, infatti, è stato contestato mentre parlava in una piazza praticamente deserta.

Il tutto è avvenuto a Sulmona, in Abruzzo, in occasione del comizio che il candidato di Fdi ha tenuto in vista delle elezioni Europee.

Comizio surreale di Sgarbi a Sulmona in vista delle elezioni europee: lui parla, ma a sentirlo ci sono tre persone, di cui una lo contesta pure. pic.twitter.com/K0TFlxJnoz — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) June 3, 2024

Nel video si possono vedere una manciata di persone che seguono Sgarbi di cui uno è pure un contestatore. L’uomo, infatti, grida qualcosa al critico d’arte che replica: “Stai zitto, capra”.