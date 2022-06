Verona, Tosi sulla disfatta del centrodestra: “Meloni si è impuntata sul candidato sbagliato”

“Federico Sboarina ha scelto di perdere e la responsabilità politica di questo risultato è chiara: è stata Giorgia Meloni a impuntarsi sul candidato sbagliato”. L’ex sindaco Flavio Tosi non usa mezzi termini per commentare una sconfitta figlia delle divisioni e lo fa dalle colonne del Il Giornale.

“Dico sbagliato perché se al primo turno un sindaco uscente prende il 32% vuol dire che qualche problema nell’amministrazione della città lo ha avuto. E poi non ha saputo gestirlo. Rinunciare al 23 per cento dei voti è stato irragionevole. È vero che io e Sboarina non siamo in buoni rapporti, ma sono un uomo di partito e consideravo il primo turno come una sorta di primaria: se uno dei due va al ballottaggio l’altro lo sostiene. Il 13 giugno gli ho offerto l’apparentamento dicendo che il risultato era pericoloso”, prosegue Tosi.

Secondo le affermazioni di Tosi, però, Sboarina nn avrebbe accolto l’offerta. “Mi ha risposto con arroganza che avrebbe vinto da solo. Gli ho scritto anche la sera del 18, il giorno prima della scadenza. Mi ha detto che l’obiettivo doveva essere quello di far prendere meno seggi possibili al centrosinistra in consiglio comunale. Ma bisognava vincere. A parti inverse io avrei accettato”.

“Come minoranza continueremo ad essere pragmatici e così giudicheremo la politica che porterà avanti Damiano Tommasi, facendo l’interesse della città, anche dall’opposizione”. Conclude Tosi.