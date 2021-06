Vaccini Covid, De Magistris: “Siamo tutti cavie” | VIDEO

“Siamo tutti cavie, sapremo tra qualche anno cosa ci siamo messi nel braccio”: così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si è espresso riguardo i vaccini anti-Covid.

Nel corso di un intervento a Tagadà, il programma d’approfondimento di La7 in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno, infatti, De Magistris ha dichiarato: “Siamo tutti cavie e non sapremo, se non tra qualche anno, che cosa ci siamo messi nel braccio. Perché la sperimentazione è stata fatta per poco tempo, si cambia in continuazione”.

“Io credo – ha aggiunto il primo cittadino napoletano – che in questo momento ogni persona di buonsenso, anche chi ricopre incarichi istituzionali, non si può inventare come fa De Luca scienziato, virologo, esperto del farmaco o ricercatore”.

“Noi dobbiamo affidarci ai medici, agli scienziati, ai ricercatori, al Cts, all’Istituto Superiore di Sanità, sperando che ci sia una comunicazione più efficace”.

“Le Regioni spero che prima o poi finiscano di fare un protagonismo/propaganda fine a se stesso e che i cittadini si affidino come ho fatto io – ha concluso De Magistris – Noi in famiglia abbiamo fatto i vaccini, alcuni hanno fatto Pfizer, alcuni AstraZeneca, ci affidiamo a quello che ci danno”.