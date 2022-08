Tg1, Crosetto a Bonini: “Faccia il conduttore, non la parte”. La risposta del giornalista | VIDEO

“Faccia il conduttore, non faccia la parte”, così Guido Crosetto, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha risposto a Senio Bonini, durante Tg1 Mattina. Il giornalista in quel momento stava ricordando che Fratelli d’Italia aveva votato cinque volte no al Pnrr. “Io faccio il conduttore e richiamo la memoria. Poi le chiedo un commento”, ha replicato il giornalista. A questa frase, è seguita quella di Crosetto: “Non si schieri troppo”.

“I giornalisti non danno la parola, fanno domande, ricordano fatti, fanno fact-checking. Vuol dire “schierarsi”? Si. Ma dalla parte dell’informazione”, ha scritto su Facebook il giornalista Rai Vittorio Di Trapani, in difesa di Bonini.