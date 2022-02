Covid, Speranza: “Grazie ai vaccini abbiamo retto di fronte a ondata terrificante”

”Oggi stiamo piegando la curva, ormai avviene da due settimane, senza aver dovuto far pagare alle persone il prezzo di chiusure come in altre situazioni e in altri paesi e questo è stato possibile grazie a questo scudo costruito con i vaccini”, ha continuato. “Abbiamo riaperto tutte le attività, le discoteche erano le uniche rimaste chiuse – ha detto ancora Speranza – Si può usare solo se vaccinati o guariti, la capienza è limitata al 50%. Bisogna mettere tutte le attività in condizione di ripartire grazie a quello scudo” garantito dalla vaccinazione. “Siamo in una fase di transizione, non siamo in difficoltà come prima ma non ne siamo ancora fuori”, ha sottolineato.