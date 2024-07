“Sono il civile De Luca”: la nuova gelida stretta di mano tra Meloni e il governatore

“Sono il civile De Luca, le rinnovo il benvenuto”. Con queste parole il governatore della Campania Vincenzo De Luca accoglie Giorgia Meloni a Bagnoli per la firma del protocollo di intesa per la rigenerazione dell’area.

I due si stringono le mani a circa un mese e mezzo dall’ultimo faccia a faccia del 28 maggio scorso, quando a Caivano la presidente del Consiglio si presentò a De Luca dicendo “Sono quella stronza di Meloni”.

Napoli Bagnoli: De Luca restituisce il saluto a Meloni "sono il civile De Luca, benvenuta"…

poi invitato sul palco fa di no col dito e si lamenta con Fitto per i fondi di coesione mai arrivati in Campania,

poi sconfortato "e facciamo la foto!"#DeLuca #Meloni #Napoli #Bagnoli pic.twitter.com/gDco7K9mR9 — Sirio 🏀 (@siriomerenda) July 15, 2024

Un saluto gelido, quello della premier, che a sua volta era una risposta all’insulto (“Stronza”) che il governatore aveva pronunciato nei suoi confronti a febbraio parlando con un gruppo di giornalisti senza sapere di essere registrato.

Oggi, a Bagnoli, Meloni ha risposto al saluto di De Luca con un secco: “Grazie, gentilissimo”. In seguito il presidente della Regione Campania – con un’espressione visibilmente contrariata – ha accettato l’invito della premier a salire sul palco e posare per la foto di rito al termine della firma del protocollo d’intesa su Bagnoli-Coroglio. Insieme a loro due, c’erano anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

“Tutto tranquillo, non ci sono stati problemi particolari. Grande sobrietà”, ha commentato a margine dell’evento De Luca parlando ai microfoni della stampa. “Abbiamo mantenuto una coerenza assoluta rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti. C’è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Essendo il principale cacciatore di soldi, ho voluto partecipare a questa cerimonia”.