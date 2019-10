Sgarbi insulta un collega all’audizione di Franceschini: “Non capisci un c*”

“Sei incompetente, taci, non capisci un c****”. Vittorio Sgarbi irrompe nella sala del Mappamondo a Montecitorio e si lancia in una sequela di insulti nei confronti di un collega di Fratelli d’Italia. In quel momento era in corso, davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato riunite, l’audizione del ministro per i Beni culturali e il turismo Dario Franceschini.

Il ministro stava illustrando le linee programmatiche del suo nuovo mandato e Sgarbi si era appena congratulato con il ministro per il prestito al Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo.

Il critico ferrarese, che è arrivato anche alle mani, aveva sottolineato il suo apprezzamento per la missione di “diplomazia culturale” che ha permesso all’Italia, diceva, “di prestare al Louvre il disegno di Leonardo che a Venezia nessuno vedeva avendo in cambio un doppio ritratto di Raffaello”.

Un prestito che invece Fratelli d’Italia nel suo intervento a commento delle linee programmatiche di Franceschini ha criticato.

Sgarbi si è espresso in tutto il suo repertorio: “Ladro, capra!, Picchiatore fascista! Picchia tua madre fascistello!”. A quel punto però il collegamento streaming dei lavori della commissione erano già stati interrotti

Dopo l’exploit di Sgarbi all’audizione di Franceschini, il presidente ha deciso di interrompere la seduta congiunta, bloccando immediatamente la diretta streaming della seduta, appunto. Franceschini ha potuto parlare dopo le 15.20, quando sono ripresi i lavori.

