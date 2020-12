Sergio Mattarella, chi era la moglie del Presidente della Repubblica

Chi era la moglie del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella? Il suo nome era Marisa Chiazzese ed è deceduta a causa di una malattia nel 2012. Il presidente è sempre stato un uomo molto riservato. Qualche informazione è però emersa. Un amore, il loro, che non è mai sfiorito, perlomeno nel cuore e nella memoria di Mattarella. Il quale ancora oggi le fa omaggio con dei fiori appoggiati sulla tomba, una messa celebrata annualmente nella chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte e un sobrio necrologio, “con affetto immutabile”.

La coppia si è conosciuta a Palermo e viveva in una casa di Roma. “Abbiamo una piccola casa in affitto a Roma, città nella quale peraltro abitano i miei tre figli Bernardo, Laura e Francesco”, disse l’allora non ancora Presidente.

Ma chi era Marisa Mattarella Chiazzese? Il padre di Marisa Mattarella Chiazzese era il noto giurista Lauro Chiazzese, già deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Fu anche segretario regionale della Democrazia Cristiana e dopo aver insegnato diversi anni diritto romano, è stato il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo. Marisa aveva una sorella di nome Irma, sposata a sua volta con il fratello maggiore di Sergio, Piersanti Mattarella.

Vista la morte della moglie, il ruolo di consorte supplente del Presidente della Repubblica è ricoperto dalla figlia di Sergio Mattarella: Laura (Palermo, 2 dicembre 1968).

Potrebbero interessarti Sergio Mattarella: chi è Laura, la figlia del Presidente (la consorte supplente) Sergio Mattarella: biografia, moglie e figli del presidente della Repubblica Discorso di fine anno di Mattarella: dove vederlo in diretta tv e in streaming