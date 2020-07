Senato, accordo sulle presidenze delle commissioni. Ma maggioranza battuta per Giustizia e Agricoltura

Senato, presidenze delle commissioni

È bufera al Senato sulle nomine dei presidenti delle Commissioni. Il motivo? Due incidenti gravi al momento del voto. Dopo che era stato raggiunto un accordo politico, la maggioranza è andata sotto sull’Agricoltura e sulla Giustizia dove Piero Grasso è stato battuto incassando 11 voti contro i 13 del leghista Ostellari. Grandissima fibrillazione nei gruppi 5s, attaccati in particolare dalla base del movimento. Successivamente, il ministro della Salute Roberto Speranza, per protesta dopo la mancata elezione dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso in commissione Giustizia a palazzo Madama, ha lasciato la riunione del Consiglio dei Ministri in corso questa sera, 29 luglio.

I presidenti eletti

Ma quali sono i nuovi presidenti delle commissioni permanenti del Senato, in tutto 14, eletti oggi, 29 luglio 2020? Di seguito l’elenco: Affari Costituzionali: Dario Parrini (Pd); Giustizia: confermato Andrea Ostellari (Lega), mentre il nome proposto dalla maggioranza eran quello di Pietro Grasso (Leu); Esteri: Vito Petrocelli (M5s); Difesa: Roberta Pinotti (Pd); Bilancio: Daniele Pesco (M5s); Finanze: Luciano D’Alfonso (Pd); Cultura: Riccardo Nencini (Psi-Iv); Lavori Pubblici: Mauro Coltorti (M5s); Agricoltura: Giampaolo Vallardi (Lega), confermato alla guida della commissione, mentre il nome proposto dalla maggioranza era quello di Pietro Lorefice (M5s); Industria: Gianni Girotto (M5s); Lavoro: Susy Matrisciano (M5s); Sanita’: Annamaria Parente (Iv); Ambiente Wilma Moronese (M5s); Politiche Ue: Dario Stefano (Pd).

Potrebbero interessarti Rai, Antonio Di Bella torna negli Usa e farà coppia con Lucia Annunziata per “Mezz’ora in più” Fontana non può più negare: dica la verità, una volta per tutte, su camici e scudo fiscale (di L. Telese) Il filosofo Levy, invitato dai leghisti al convegno sul Covid, insulta Salvini in tv: “Dice solo sciocchezze”