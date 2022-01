Salvini: “Penso che Draghi sarà premier anche nei prossimi mesi”

Matteo Salvini è convinto che “adesso e nei prossimi mesi a Palazzo Chigi ci sarà Mario Draghi”. Il leader della Lega lo ha detto al termine del convegno dell’Ugl sul caro-energia, dove ha ribadito la necessità di un intervento immediato per contenere gli aumenti per imprese e famiglie. “L’esecutivo deve agire adesso perché la bolletta sarà insostenibile – ha chiarito -. Non possiamo andare avanti così a lungo”.

“Sento sulle mie spalle la responsabilità della coalizione del centrodestra – ha detto ieri Salvini – Gli italiani ci hanno dato la maggioranza, abbiamo l’onore e l’onere di fare una proposta che sia condivisa. Non dico no a nessuno. E lavoro a 360 gradi”.

A stretto giro arriva la replica di Forza Italia “Non c’è dubbio che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili solo agli avversari politici, sarà respinto”.