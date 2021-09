Salvini, nuovo durissimo attacco a Lamorgese: “Si dimetta”

“Tra rave, sbarchi senza sosta e clandestini violenti, è spaventoso che l’unica preoccupazione del ministro siano le critiche della Lega. Se non può, non sa o non vuole fare il suo lavoro, lo lasci fare a qualcun altro”. Con queste parole Matteo Salvini ha nuovamente attaccato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che nelle scorse ora aveva detto al Corriere della Sera che “quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l’immagine dell’amministrazione e dell’intero esecutivo, in un momento molto delicato per il Paese nel quale occorrerebbe più coesione”.

La risposta di Salvini, arrivata nel pieno del tour elettorale che sta portando avanti il leader della Lega, è partita dall’aggressione di Rimini da parte di un somalo: “Ha accoltellato almeno cinque persone e aveva fatto domanda di asilo in Italia – ha detto il segretario leghista -. Con i decreti Sicurezza, quel delinquente rischierebbe l’espulsione in tempi rapidi. Sono episodi come questi che danneggiano la vita delle persone e l’immagine del governo e dell’Italia, non il dibattito politico come lamenta la Lamorgese”.

Intanto Salvini attende il confronto con Luciana Lamorgese: “Sono due mesi che vado chiedendolo. Io sono disponibile anche domani, però vorrei ci fosse anche Draghi che è il garante del governo e dell’Italia”. Ma secondo i salviniani doc, ciò che irrita di più il loro leader non sono state soltanto le parole del ministro, ma “la difesa e copertura che le garantisce il Pd”. “Apri i giornali – ha detto il leader della Lega – e un giorno mi attacca Letta, un giorno un altro del centrosinistra. Ogni tanto mi attaccano anche alcuni del centrodestra, ma non fa niente, mi faccio la bocca buona…”.