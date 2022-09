La gaffe di Salvini sul candidato della Lega non vedente: “Sarà un occhio per gli italiani” | VIDEO

La gaffe di Salvini sul candidato della Lega non vedente

“Sarà un occhio per gli italiani”: non è passata inosservata la gaffe di Matteo Salvini sul non vedente Mario Barbuto, presidente dell’Unione italiana ciechi e candidato con la Lega a Palermo.

Ospite di Porta a porta nella serata di giovedì 22 settembre, il segretario del Carroccio ha dichiarato: “Parlando con Mario, si capisce un mondo che teoricamente è al buio, però portarlo con me in Senato sarà una speranza, un occhio, per milioni di italiani troppo spesso dimenticati”.

Portare in Senato Mario #Barbuto (presidente dell’Unione Italiana Ciechi) “significa portare un occhio per milioni di italiani” 👁 Ma l’ha detto davvero? #salvini #portaaporta pic.twitter.com/jOSnKrBx37 — Marco Bencivenga (@bencimar) September 22, 2022

“Visto che ci sono leader su leader, io ho preferito portare la squadra. Quello della disabilità – ha aggiunto Salvini – è un tema che riguarda milioni di italiani che di solito scompare dalla campagna elettorale”.

“Mario Barbuto non è un vip, è il presidente dell’Unione italiana ciechi. Ci sono milioni di italiani con diverse disabilità, pensiamo all’autismo, su cui abbiamo investito 100 milioni di euro attraverso il ministero della Disabilità fortemente voluto dalla Lega” ha aggiunto il segretario del Carroccio.