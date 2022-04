“Bravo Victor Orbán. Da solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell’Europa, denigrato da chi vorrebbe sradicare i valori legati a famiglia, sicurezza, merito, sviluppo, solidarietà, sovranità e libertà, hai vinto anche stavolta grazie a quello che manca agli altri: l’amore e il consenso della gente. Forza Viktor, onore al libero Popolo ungherese”: è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato su Instagram al premier ungherese dopo che quest’ultimo ha vinto le elezioni del 3 aprile confermandosi primo ministro per la quarta volta consecutiva.

“Insieme si vince, anche senza i miliardi di Soros”, ha aggiunto Salvini. Orbán ha vinto le elezioni con il 53 per cento dei voti contro il 35 per cento dell’opposizione guidata da Peter Marki-Zay. Il premier ungherese è riuscito a imporsi con il suo partito, Fidesz, su sei partiti che per la prima volta avevano unito le forze per sconfiggerlo, nel tentativo di mettere fine alla spirale autoritaria in cui il primo ministro ha trascinato il Paese e all’isolamento sempre più marcato in Europa dopo il rifiuto di mandare armi in Ucraina e l’opposizione a un embargo energetico contro la Russia.