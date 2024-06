Salvini attacca Mattarella: “Oggi è la Festa della Repubblica, non della sovranità europea”

A una settimana dal voto per le elezioni europee, Matteo Salvini attacca il Capo dello Stato Sergio Mattarella, colpevole – secondo il vicepresidente del Consiglio – di aver parlato di sovranità europea nel giorno della Festa della Repubblica.

“Oggi c’è la festa della Repubblica, oggi è la festa degli italiani, della Repubblica, non della sovranità europea”, osserva Salvini in un’intervista durante il programma tv In mezz’ora, condotto da Monica Maggioni su Rai Tre.

La giornalista gli aveva chiesto conto di un tweet polemico contro Mattarella scritto dal senatore della Lega Claudio Borghi. “Oggi si consacra la Sovranità della nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che la Sovranità sia dell’Unione Europea invece dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”, ha scritto Borghi su X accompagnando il messaggio alla foto di un articolo di giornale che riprende le parole pronunciate dal Capo dello Stato.

Nel suo tradizionale messaggio ai prefetti in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno, il presidente Mattarella ha osservato che “la nostra collettività” è “inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento Europeo, la sovranità”.

Parole evidentemente mal digerite negli ambienti della Lega. “Abbiamo un presidente della Repubblica perché c’è la Repubblica, io penso all’Europa come Stati sovrani che si mettono insieme, ma la sovranità nazionale è fondamentale”, ha sottolineato Salvini in tv.

“Al di là dei tweet – ha aggiunto il vicepremier leghista – oggi si festeggia la Repubblica italiana. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi”.