Salvini: “La 194 non si tocca. Sì a centri pro-vita, ma l’ultima parola spetta alla donna”

“La 194 non si tocca, il Paese va unito non diviso. Io sono il segretario della Lega e la 194 non si tocca”, lo ha dichiarato oggi Matteo Salvini ai giornalisti fuori dal Senato, mentre la senatrice di +Europa Emma Bonino, candidata con la coalizione a guida Pd, ha indetto proprio oggi una manifestazione per difendere la legge che garantisce l’interruzione di gravidanza in Italia, uno dei temi più discussi della campagna elettorale dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti di FdI e di Meloni.

“Vanno incentivate le donne che scelgono di proseguire con la gravidanza e i centri di aiuto alla vita sono un dono di Dio che vanno aiutati, ma l’ultima parola aspetta sempre alla donna. L’Italia non ha bisogno di divisioni e liti su leggi che ci sono che possono essere aggiornate e migliorate”, ha continuato. Lega e Forza Italia vorrebbero favorire la diffusione delle associazioni pro-vita all’interno dei consultori. “Vogliamo dare alle donne il diritto a non abortire”, ha detto Meloni in un comizio sabato.