La procura di Milano ha chiesto di condannare a 6 anni Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby Ter. La procura ha anche chiesto di condannare a cinque anni di reclusione Karima “Ruby” El Mahroug imputata nel processo.

Nel processo Ruby ter, Berlusconi è accusato di aver corrisposto denaro a diverse persone per mentire in merito alle feste organizzate nella sua villa di Arcore, al centro di precedenti processi.

A ottobre Berlusconi è stato assolto dal tribunale di Siena dall’accusa di corruzione in atti giudiziari, insieme al pianista Danilo Mariani. Berlusconi era accusato di aver pagato 170mila euro a Mariani per rendere falsa testimonianza riguardo le serate che si tenevano nella villa di Berlusconi. Secondo il tribunale, Mariani mentì solo per “il legame professionale e amicale che lo legava” a Berlusconi.

Nel primo processo Ruby, Berlusconi è stato assolto dalla Cassazione nel 2015 dalle accuse di concussione e di prostituzione minorile, riconoscendo nelle motivazioni della sentenza che “ci fu prostituzione” anche se non era stato confermato che l’ex presidente del Consiglio fosse a conoscenza dell’età di Karima El Marough, detta Ruby, con cui avrebbe avuto rapporti sessuali in cambio di denaro mentre era ancora minorenne. Nel processo Ruby bis sono stati condannati nel 2019 in via definitiva l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, a 4 anni e 7 mesi di reclusione, e l’ex consigliera lombarda Nicole Minetti, a 2 anni e 10 mesi, per favoreggiamento della prostituzione, e nel caso di Fede anche di induzione alla prostituzione.