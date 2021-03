Roma, parentopoli a 5 stelle: si dimette la compagna dell’Assessore al Bilancio dopo un incarico in giunta

Roma, parentopoli a 5 stelle: si dimette la compagna dell’Assessore al Bilancio

Parentopoli a 5 Stelle in Campidoglio: Silvia Di Manno, fidanzata dell’Assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, si è dimessa dal ruolo di segretaria politica del titolare all’Urbanistica, Luca Montuori, a cui era stata assegnata con una delibera il 15 marzo scorso. Un incarico da 23mila euro che non è andato giù a Virginia Raggi, la quale avrebbe chiesto personalmente una rinuncia a Di Manno.

“O la tua compagna si dimette oppure ci penso io”, avrebbe detto la sindaca, apparentemente all’oscuro della nomina, a Lemmettti. Così, in una mail spedita in Campidoglio nel primo pomeriggio di ieri, è arrivato il passo indietro della donna di 44 anni, originaria di Pietrasanta.

Il caso aveva suscitato diverse polemiche da parte delle opposizioni: il Pd si era detto pronto a portare la questione in aula e in Commissione Trasparenza; la Lega ha preparato un esposto da sottoporre all’attenzione della procura della Corte dei Conti del Lazio. Da parte sua Montuori aveva giustificato la scelta affermando di aver ricevuto diversi curricula per il posto, e di aver scelto Di Manno per le pregresse esperienze e le ottime referenze “tutte documentate”.

Intanto la sindaca sarebbe coinvolta anche in un altro caso di parentele dopo che Massimiliano Capo, amico stretto della compagna di liceo di Raggi e assessora alla cultura fresca di nomina Lorenza Fruci, è approdato in Campidoglio. L’incarico è stato bloccato prima che la delibera arrivasse in giunta per ragioni di opportunità: alcune foto sui social mostravano Capo e Fruci particolarmente uniti durante il lockdown.

