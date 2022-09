Rita Dalla Chiesa scambia Giovinazzo per Molfetta: la gaffe della candidata di Forza Italia in Puglia

Rita Dalla Chiesa scambia Giovinazzo per Molfetta

Non è passata inosservata sui social la gaffe di Rita Dalla Chiesa, candidata di Forza Italia in Puglia, che ha scambiato Giovinazzo per Molfetta.

Nel corso del suo tour elettorale tra i comuni di Bari-Molfetta, infatti, l’ex conduttrice, capolista nel listino per il proporzionale e al collegio uninominale, ha sbagliato a pubblicare sui social una foto, scambiando per l’appunto la città di Giovinazzo per quella di Molfetta.

“Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti – recitava il post successivamente modificato con l’immagine giusta – E di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti. Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”.

La gaffe, però, non è passata inosservata sui social con numerosi utenti che hanno sottolineato l’errore e criticato la candidata di Forza Italia.