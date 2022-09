“Ripresenteremo la proposta legge sulla sepoltura dei feti senza consenso delle madri”: parla De Carlo di FdI

Dall’Abruzzo al Senato della Repubblica l’idea è pressoché la stessa. Il senatore Luca De Carlo, Fratelli d’Italia, è primo firmatario di una proposta simile a quella dei consiglieri abruzzesi: “Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati”, in cui si legge, come finalità perseguita: “Il presente disegno di legge è volto, a colmare questa carenza, introducendo disposizioni che, con specifico riferimento ai bambini non nati di età inferiore a ventotto settimane, prevedono il riconoscimento del diritto alla sepoltura, non solo in presenza della formale richiesta dei genitori, ma anche laddove questa risulti mancante”.

De Carlo è candidato anche alle prossime politiche. Ci risponde al secondo tentativo. “La proposta non è mai stata incardinata in commissione, evidentemente alla maggioranza non interessava. È il passaggio “anche non in presenza formale della richiesta dei genitori” che potrebbe spiegare meglio? “Se a lei sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale va bene, a me no. Io credo che sia vita pure sotto le 28 settimane. Una donna che decide per ‘x’ motivi, forzata, di interrompere la gravidanza, avrà il diritto di poterlo farlo e il feto avrà il diritto di essere seppellito”. La ripresenterà? “Certamente!”