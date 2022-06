Brunetta attacca un lavoratore dipendente: “Perché ca**o parli? | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, battibeccare con un lavoratore dipendente, che si era avvicinato al palco dove l’esponente di Forza Italia stava tenendo un comizio in occasione delle elezioni amministrative.

Il botta e risposta è andato in scena lo scorso 10 giugno a Mira, in Veneto, dove si votava per l’elezione del sindaco.

Nel filmato si vede un uomo che si avvicina a Brunetta, il quale afferma: “Ah sei dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui” risponde il lavoratore. “E perché cazzo parli allora?” replica il ministro.

“Perché non ti metti in proprio?” chiede Brunetta al lavoratore, che poi, alla richiesta dell’uomo di poter parlare, risponde: “No, non ti lascio parlare perché il microfono ce l’ho io, quindi comando io. Viva la democrazia. Continua a fare il tappezziere, dipendente”.

Il ministro, quindi, spiega: “Vedete il mondo è bello anche per questo perché io, figlio di venditore ambulante, mio padre mi diceva sempre ‘mai sotto padrone’. E io questa cosa l’ho continuata nella mia vita, ho avuto solo un datore di lavoro, lo Stato”.