Da Draghi a Letta, da Salvini a Meloni: quanto guadagnano i politici? Ecco i redditi del 2021

Come ogni anno, sono stati pubblicati sui siti di Camera e Senato i redditi dei politici. La documentazione 2021 patrimoniale di deputati e senatori è disponibile sulla pagina personale di ogni singolo parlamentare e sulla pagina dell’amministrazione trasparente sul sito del governo.

A esclusione di Berlusconi, Letta è in testa con 621.818 euro. Però, va detto, parliamo dei redditi del 2021, relativi al periodo d’imposta 2020, quando il segretario dem aveva abbandonato la politica. A seguire c’è Matteo Renzi: il leader di Italia Viva ha dichiarato un reddito imponibile pari a 488.695 euro. La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato 127.057 euro, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte 100.927 euro e il segretario della Lega Matteo Salvini 92.568 euro e infine il leader di Leu e ministro della Salute, Roberto Speranza, con un reddito di 89.631 euro.

La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dichiarato, nel 2021, un reddito imponibile di 255.970 euro. Molto più basso il reddito del presidente della Camera, Roberto Fico: 98.471 euro.

Nell’esecutivo il presidente del Consiglio Mario Draghi dichiara 525mila euro di imponibile. Il premier possiede 16 diverse proprietà inclusa una casa a Londra.

Renzo Piano, riferisce la Dire (www.dire.it), è il senatore a vita col reddito più alto. L’architetto nel 2021 ha dichiarato al fisco francese 1.860.382 euro, mentre l’imponibile dichiarato in Italia è di 372.167 euro. Quindi Liliana Segre con 247.274 euro, Carlo Rubbia con 220mila euro, Giorgio Napolitano con 120.353 ed Elena Cattaneo con 98.403 euro.

Tra i ministri del governo Draghi, invece, a spuntarla è il titolare del dicastero della Transizione Ecologia, Roberto Cingolani: è al primo posto con 543.952 euro. Secondo c’è il ministro dell’Economia, Daniele Franco, che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di 383.406 euro. Terza la Guardasigilli, Marta Cartabia, con 313.794 euro dichiarati, poi ci sono il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta con 282.211 euro, la titolare del Viminale Luciana Lamorgese con 230.331 euro e il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini con 227.803 euro. E ancora: la ministra per il Sud Mara Carfagna con 136.112 euro, la ministra dell’Università Maria Cristina Messa con 124.531 euro, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con 121.463 euro, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con 114.969 euro, la ministra per le disabilità Erika Stefani con 111.045 euro. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato 98.471 euro, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone 98.471 euro.