Piacenza, la Lega distribuisce il Grana Padano con il logo del partito. Il consorzio: “Ci dissociamo”

A Piacenza la Lega ha distribuito alcuni pezzi di Grana Padano con il logo del partito appiccicato all’etichetta, provando a “insaporire” i comizi della campagna per le elezioni amministrative in programma il prossimo 12 giugno. Ma la trovata non è piaciuta al Consorzio, che subito ha preso le distanze dall’iniziativa.

“Ci dissociamo dall’utilizzo del nostro formaggio per fare propaganda politica, si tratta di un fatto sgradevole. Il formaggio non è né di destra né di sinistra. È di tutti”, ha scritto lo staff di Grana Padano in una nota. Non è la prima volta che la Lega utilizza un prodotto noto nel territorio per fare campagne elettorale: nel 2021 a Cortemaggiore , sempre in provincia di Piacenza, un adesivo della Lega campeggiava su alcune bottiglie di salsa di pomodoro; alle Regionali in Emilia Romagna del 2020 su alcuni vasetti di yogurt.

Ma in questo caso il Consorzio Grana Padano ha chiarito di non aver mai dato autorizzazione a una simile iniziativa. “L’idea è nata dalla volontà di valorizzare un prodotto del territorio piacentino, come abbiamo fatto del resto anche in passato, missione che ogni parte politica dovrebbe avere”, ha spiegato la sezione locale della Lega. E la trovata si è di fatto rivelata un boomerang.