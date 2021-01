Perché l’orologio di Conte segna sempre l’orario sbagliato? L’esperto svela il mistero

Già al centro del dibattito dei social nelle scorse settimane, l’orologio del premier Conte riaccende il dibattito sul web: perché porta sempre l’ora sbagliata?

I conduttori di Un giorno da pecora hanno rapidamente svelato il “mistero” dietro l’orario sbagliato dell’orologio di Giuseppe Conte. Uno dei massimi esperti italiani di orologi ha spiegato perché il premier ha spesso di questi problemi con il suo orologio. Simone Bruni ha posto particolare attenzione al polso del premier durante il suo intervento mattutino in Senato: “Alle 9.30, quando è entrato in Senato, il suo orologio segnava le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa, l’orologio segnava la stessa ora: le 10.20”. Ma perché?

La risposta è semplice: “La cosa più probabile è che il premier lasci il suo orologio da parte, magari in un cassetto, per indossarlo solo poco prima di uscire”. Come spiega anche Simone Bruni, infatti, l’orologio di Giuseppe Conte è un modello a carica automatica, che se viene lasciato fermo esaurisce la sua carica e, di conseguenza, si ferma mettendoci diverso tempo prima di ricaricarsi e riprendere il suo movimento. Nessun complotto quindi, ma solo un banalissimo problema di carica.

