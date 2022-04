“Oche aggredite dai cani”: l’intervento di Mattia Santori in consiglio comunale diventa virale | VIDEO

“Desidero esprimere vicinanza al consigliere Celli e alla sua famiglia per il fatto increscioso avvenuto lo scorso giovedì”, inizia così Mattia Santori, intervenendo al Consiglio comunale di Bologna, a nome del Pd e della maggioranza Lepore. “Nei pressi di Monzuno due cani scappati al controllo del padrone si sono avventati sulle oche che la famiglia Celli tiene nel giardino della propria abitazione”, racconta il fondatore delle sardine. Un intervento che è diventato subito virale in rete scatenando anche l’ilarità di alcuni.

Mattia Santori (Sardine) ha fatto un intervento in consiglio comunale a Bologna su un cane che ha aggredito due oche pic.twitter.com/rURjFPVbur — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 5, 2022

“È difficile, per chi come me non ha animali domestici, capire il rapporto che si sviluppa giorno dopo giorno tra una persona e un cane, figuriamoci tra una persona e due oche scontrose e chiassose”, continua Santori che poi spiega nel dettaglio le peculiarità dei molossi, la famiglia di razze canine a cui pare appartenessero le due bestie “assassine” e concludere puntando il dito contro proprietari irresponsabili e allevatori indisciplinati.

“Per cortesia dovete ascoltarlo. La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati ‘eredi dei partigiani'”, scrive il leader di Azione Carlo Calenda.