Nel paese natale di Conte M5S all’85%, il sindaco: “Conte mi ha scritto commosso”

“Nel nostro Paese il M5S ha preso l’85%? Il risultato è una sintesi di quanto amiamo questa persona, Conte ci è venuto a trovare il 2 settembre ed è stato qualcosa di diverso dalla campagna elettorale, un ritorno a casa, in famiglia. Qui Impegno Civico non ha preso un voto? Certo, ma non è una notizia, è un fatto scontato…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Vincenzo Zibisco, sindaco di Volturara Appulala, paese di origine di Giuseppe Conte, che oggi è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Il leader 5S vi ha ringraziato per questo ‘voto bulgaro’? “Con Conte ci siamo messaggiati durante lo spoglio, gli ho comunicato il risultato e lui mi ha risposto mandandomi un messaggio poco formale: ‘sono commosso, grazie a tutti per quello che avete fatto’”.