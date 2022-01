Palazzo Madama Tour Operator: un milione di euro all’agenzia che organizzerà i viaggi dei senatori

Gravosi impegni istituzionali. Ed ecco allora che organizzare i voli, prenotare i biglietti e tener d’occhio eventuali ritardi e cancellazioni per i senatori non è un gioco da ragazzi. La soluzione? Un milione di euro alla fortunata agenzia di viaggi che vincerà il bando di gara e che si occuperà di tali incombenze burocratiche e organizzative per conto di Palazzo Madama. Una somma che si accompagna al costo effettivo di voli e spostamenti: oltre 7 milioni di euro per il solo 2021 (da ultimo bilancio disponibile).

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.