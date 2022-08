Meloni: “Se FdI ha più voti, il nome del premier è il mio”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha messo le cose in chiaro: “Se FdI dovesse prendere più voti alle prossime elezioni, il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché Meloni no?”. Lo ha detto nel corso di un’intervista a Rtl 102.5 dove ha specificato che “il centrodestra ha una regola: il partito che ottiene più voti propone il nome del premier”.

Sempre in radio, a Non Stop News, parlando di Carlo Calenda e dello strappo con il Partito Democratico ha detto: “Si tratta di un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a uno spettacolo tragicomico”. E ha poi aggiunto: “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma: è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra’”.

La leader di FdI ha concluso: “Io penso che Calenda ieri abbia fatto il suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centro sinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire uniti. Ovvero: ‘proviamo a fare il massimo, facendo finta che ci combattiamo e poi ci mettiamo insieme in una bella ammucchiata’”.