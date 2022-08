Meloni: “Io premier? Se vince FdI non credo a una scelta diversa del Colle”

“Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in Puglia per un appuntamento della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “E’ un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette… Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore…”. ”Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondi fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: ‘Andate a votare il 25 settembre’. Non vi girate dall’altra parte”.

“Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fratelli d’Italia, non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa” da quella di indicarmi come premier. ”Sono tranquilla su questo. C’è il problema dello scollamento tra la realtà e quanto vedo sulla stampa”. ”L’anomalia non è Giorgia Meloni scelta dai cittadini, l’anomalia è stata il governo Monti…” aggiunge.

”Se io facessi il capo del governo, già per le donne sarebbe una bella novità e forse anche qui si potrebbe dimostrare qualcosa rispetto al racconto che si fa…” dice a chi gli chiedeva se in caso di vittoria del centrodestra e affermazione di Fratelli d’Italia dovesse andare a palazzo Chigi, quante donne ministro metterebbe al governo. “Io non credo nelle quote, sono per l’abolizione delle quote e sono segretaria di un partito”, ha sottolineato la leader di FdI.