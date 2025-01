Meloni indagata, Barbara Berlusconi: “Giustizia a orologeria”

La premier Giorgia Meloni è indagata, insieme ai ministri Nordio, Piantedosi e Mantovano, per la vicenda inerente al rimpatrio del comandante della prigione libica di Mittiga, Almasri: una notizia che è stata commentata anche da Barbara Berlusconi nel corso dell’edizione serale del Tg1 in onda martedì 28 gennaio.

La terzogenita dell’ex leader di Forza Italia e presidente del Consiglio ha infatti dichiarato: “Non voglio entrare nel merito della vicenda ma non può sfuggire la coincidenza dell’avviso di garanzia alla premier Meloni contestualmente alla riforma in discussione sulla separazione delle carriere dei magistrati”.

“Il pensiero va all’avviso di garanzia ricevuto da mio padre durante il vertice Onu a Napoli del 1994. Non so se tratti di giustizia a orologeria, ma il sospetto è legittimo”.

Al Tg1 parla la figlia dell’ex Premier #Berlusconi, Barbara, che dice: “Il pensiero va all’avviso di garanzia ricevuto da mio padre quando era Presidente del Consiglio”.#Tg1 Cecilia Primerano pic.twitter.com/FjqAQSbU8G — Tg1 (@Tg1Rai) January 28, 2025

Il riferimento della dirigente Fininvest è al 22 novembre 1994 quando l’allora premier Silvio Berlusconi fu raggiunto da un invito a comparire da parte della procura di Milano con l’accusa di corruzione.

La notizia dell’indagine è stata data dalla stessa Meloni in un video postato sui suoi social: “Io penso che valga ora quello che valeva ieri: non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, è possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l’Italia cambi e diventi migliore ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione”.