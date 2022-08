Meloni: “Da noi nessuna ambiguità su fascismo”. E rassicura Bruxelles

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha registrato un video in tre lingue destinato alla stampa estera in cui ha condannato dittatura e leggi razziali, prendendo le distanze dal fascismo: “Ho letto che la vittoria di FdI nelle elezioni di settembre sarebbe un disastro verso una svolta autoritaria, l’uscita dell’Italia dall’euro e altre sciocchezze di questo genere. Nulla di tutto ciò è vero – ha detto – La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei”.

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube del partito. Meloni ha spiegato che da giorni legge articoli della stampa internazionale in cui viene vista come “un pericolo alla democrazia, alla stabilità italiana, europea, internazionale”, così ha voluto rassicurare l’Europa e i leader stranieri in un filmato. Ha poi proseguito: “E senza ambiguità è ovviamente anche la nostra condanna del nazismo e del comunismo, l’unica delle ideologie totalitarie del XX secolo che è ancora al potere in alcune nazioni, sopravvivendo ai suoi tragici fallimenti, che la sinistra fatica a condannare, forse anche perché dall’Unione Sovietica ha ricevuto per decenni generosi finanziamenti”.

Ha anche aggiunto: “È stato detto che un governo di centrodestra metterebbe a rischio i fondi del Next Generation Eu e l’attuazione del Pnrr. Smentisco categoricamente questa assurda narrazione”. I messaggi nel video tendono a rassicurare soprattutto Bruxelles: “La nostra idea di Europa è quella di un soggetto politico capace di rappresentare un vero valore aggiunto per i suoi cittadini, con meno burocrazia e più capacità di incidere sulle grandi materie”, ha detto.