Matteo Salvini: “La Lega è con la Nato e Paesi liberi”

Matteo Salvini questa mattina ha rilasciato un’intervista in cui ribadisce la posizione della Lega: “Al fianco della NATO e dei paesi liberi”. Sembreremmo dunque lontani i tempi di una Lega vicina a Putin e di un Salvini che avrebbe dato due Mattarella per mezzo Putin, lontani anche i tempi del viaggio del leader leghista a Mosca. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista su Radio Anch’io, per Rai Radio 1.

“Decidono gli italiani il 25 settembre ma il centrodestra sta parlando di programmi, a differenza della sinistra. C’è un mondo unito che sta ragionando su cosa fare mentre l’altro mondo è diviso. L’aria è positiva, c’è voglia di serietà e di compattezza. La Lega chiederà assoluta concordia su alcuni temi, tra cui l’autonomia e la sicurezza. Sul piano internazionale la posizione dell’Italia non cambierà, sempre con la Nato e i Paesi liberi, come la Lega”.