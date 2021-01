Nel 2019 Renzi attaccava la dittatura di Maduro, oggi parla di “Rinascimento” in Arabia Saudita

Nel pieno della crisi di governo che ha contribuito ad innescare, Matteo Renzi è partito alla volta di Ryad, in Arabia Saudita, per partecipare a una conferenza organizzata dal principe Mohammed bin Salman. Il dialogo tra il leader di Italia Viva e l’erede del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, che ha lanciato un vertice internazionale con l’biettivo di attrarre investimenti nel Golfo, ha fatto parecchio discutere: Renzi ha parlato di futuro “rinascimento” in un Paese che reprime sistematicamente la libertà di espressione e che solo nel 2019 ha eseguito 184 condanne a morte.

Ma l’ex premier fa sapere che è stato “un piacere, un onore e un privilegio” parlare con il principe di “Rinascimento”. “Credo che l’Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuovo Rinascimento. Vostra Altezza, grazie”, ha detto Renzi a bin Salam in un video circolato sulla sua pagina Facebook. Le sue parole hanno provocato l’indignazione generale considerando la situazione dei diritti umani nel Paese. Pronunciate da un leader che in passato ha condannato duramente i regimi che violano le libertà fondamentali nel mondo.

Era febbraio del 2019 quando Renzi criticava il governo di Nicolàs Maduro in Venezuela. “Il dittatore Maduro ringrazia Roma per la solidarietà. Una pagina infame della politica estera italiana. Infame. L’Italia sta dalla parte della libertà e della democrazia, non dei dittatori. #Venezuela”, scrisse su Twitter quando l’Italia bloccò la mozione proposta dall’Ue per accettare la presidenza ad interim di Juan Guaidò per deporre quella di Maduro.

Allora Renzi protestò conto il governo italiano, guidato da M5S e Lega. Molti oggi fanno notare come, con il suo viaggio a Ryad e il suo colloquio con il principe bin Salam, abbia assunto un atteggiamento ben diverso nei confronti di una dittatura che non rispetta la libertà e la democrazia. Proprio come Maduro nel 2019.

