Matteo Renzi: “Pronto a rispondere su Arabia Saudita dopo fine crisi governo”

“Sono pronto a rispondere del mio viaggio in Arabia Saudita subito dopo la fine della crisi di governo”: lo dichiara Matteo Renzi su Twitter in merito alle polemiche scaturite subito dopo la sua partecipazione a una conferenza internazionale a Riad, avvenuta mentre in Italia si tentava di risolvere una crisi politica aperta proprio dal partito guidato dall’ex premier.

“Il diversivo di oggi è la conferenza internazionale a Riad – dichiara Renzi nel video – Io prendo l’impegno: pronto a discutere con tutti i giornalisti in conferenza stampa dei miei incarichi internazionali, delle mie idee sull’Arabia saudita, del futuro della pace di Abramo, del Medio oriente, degli accordi di Alula, ma lo facciamo la settimana dopo la fine della crisi di governo. Adesso per favore è del futuro dell’Italia e non del futuro dei sauditi che stiamo discutendo e per questo noi continuiamo a parlare di scuole, vaccini, posti di lavoro, non diversivi”.

I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non ha idee pic.twitter.com/PzjK5fNAeL — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 29, 2021



