Retroscena TPI: Mattarella ha chiarito di essere contrario alla rielezione al Quirinale

Bum! Gira voce in Transatlantico di un recente colloquio, veloce veloce, di Sergio Mattarella nei giorni scorsi a Pavia con il suo vecchio commilitone di Piazza del Gesù, Virginio Rognoni. Alla richiesta di quest’ultimo, di sapere se sarebbe rimasto o meno al Quirinale, il capo dello Stato avrebbe detto all’ex ministro dell’Interno che ‘farsi confermare al Quirinale vorrebbe dire introdurre una nuova regola sul doppio mandato del Presidente della Repubblica. E che ciò sarebbe un danno incalcolabile per l’Istituzione”. Insomma, Sergio Mattarella continua a essere contrario al bis come peraltro ha sempre detto. Via libera dunque al colle per Mario Draghi?